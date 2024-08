video suggerito

La Fiorentina in 9 si aggrappa a De Gea e vola in Conference: Puskas Akademia battuta ai rigori La Fiorentina ha superato ai rigori la Puskas Akademia, prendendosi la fase a gironi di Conference League. Decisive le parate di De Gea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina si qualifica alla fase a gironi della Conference League per il terzo anno consecutivo con il brivido. La squadra di Palladino, seppur a fatica, ha superato ai calci di rigore la Puskas Akademia grazie a De Gea nella gara di ritorno dei preliminari. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari per i gol di Kean e di Nagy, all'ultimo respiro, con una Viola rimasta in 9 ecco la parata del portiere spagnolo migliore in campo

Un gol di Kean illude la Fiorentina contro la Puskas Akademia

Dopo il 3-3 del match d'andata, bastava una vittoria con qualsiasi risultato alla Fiorentina per superare il turno contro la compagine ungherese protagonista di due buone prove. I toscani si erano illusi, grazie alla rete dell'ex centravanti della Juventus. Quest'ultimo ha risolto i problemi della formazione toscana con una bella iniziativa individuale: dopo aver difeso con il corpo il pallone, ecco il diagonale preciso ad infilare il portiere avversario.

Fiorentina salvata anche dalle parate di De Gea, protagonista di una super partita

Il gol di Kean sembrava aver risolto i problemi della Fiorentina che ha vissuto una serata di sofferenza in precedenza, dimostrando qualche limite nell'impostazione della manovra. Sugli scudi De Gea che in almeno tre occasioni è stato decisivo: provvidenziali gli interventi nel finale della prima frazione e d'istinto nella ripresa per salvare i suoi e riscattarsi dopo un inizio di avventura difficile. Dove non è arrivato l'ex Manchester United ecco i legni a salvare la squadra di Palladino.

Finale a sorpresa, con il gol su rigore di Nagy e il rosso a Ranieri

Nel finale però ecco la svolta: trattenuta sanzionata a Ranieri in area di rigore, secondo giallo per il difensore e penalty per i padroni di casa. Nagy ha segnato l'1-1 all'ultimo secondo dei tempi regolamentari, contro una Fiorentina ritrovatasi improvvisamente in difficoltà e in 10 prima dei supplementari.

Le cose poi si sono complicate ulteriormente per gli ospiti che in avvio di extra-time hanno dovuto fare a meno di Comuzzo, anche lui espulso per doppia ammonizione. In 9 comunque la Fiorentina è riuscita a resistere trascinando il match ai rigori. Qui decisivo ancora una volta De Gea che ha disinnescato il tentativo di Szolnoki, portando la Fiorentina al turno successivo.