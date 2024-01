La finale dei Mondiali del 2026 potrebbe essere storica: per la prima volta al coperto La finale dei Mondiali di calcio del 2026 si potrebbe giocare per la prima volta indoor, in uno stadio con tetto retrattile: sale la candidatura dell’AT&T Stadium di Dallas, che ospita i Cowboys di NFL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Erano 23 le città originariamente candidate per ospitare le partite dei Mondiali di calcio del 2026 che si svolgeranno tra il 19 giugno e il 19 luglio in Nord America. Il numero è stato poi ridotto nel 2022 alle 16 sedi ufficiali. Sono 11 negli Stati Uniti (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle), 3 in Messico (Guadalajara, Città del Messico e Monterrey), 2 in Canada (Toronto e Vancouver). Ancora non si sa tuttavia dove si giocherà la finale e in che condizioni: potrebbe esserci al riguardo una novità storica, ovvero per la prima volta si potrebbe giocare al coperto.

Ci sono segnali che vanno in questa direzione, con una motivazione ben precisa: le condizioni climatiche previste nel periodo negli Stati Uniti, dove si disputerà l'atto conclusivo del torneo iridato in cui l'Argentina sarà chiamata a difendere il titolo vinto l'anno scorso in Qatar. Il MetLife Stadium di New York è stato a lungo considerato il favorito per ospitare la finale: una sede sulla costa orientale consentirebbe infatti un calcio d'inizio a metà pomeriggio, ovvero in prima serata in Europa, l'ideale per il mercato televisivo del Vecchio Continente.

L'AT&T Stadium ospita le partite dei Cowboys di NFL: potrebbe essere la sede della finale dei Mondiali 2026

Ma le temperature nella Grande Mela a metà luglio superano regolarmente i 30 gradi, il che significherebbe condizioni ambientali soffocanti, con conseguente ricasco sui ritmi della partita e quindi dello spettacolo offerto. Ecco dunque salire le possibilità che la scelta alla fine cada su Dallas. L'AT&T Stadium, che ospita i Cowboys di NFL, si trova ad Arlington, a 30 chilometri dalla città del Texas.

L'impianto è definito la sala climatizzata più grande del mondo, con il tetto retrattile che permette di impostare una temperatura di 22°. In questo caso, con 7 ore di fuso orario rispetto all'Europa, la finale inizierebbe alle 14 locali, ovvero le 21 da noi. Sarebbe una finale indoor, una svolta epocale per il calcio.