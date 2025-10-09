La fidanzata di Vinicius legge il cellulare e scopre il tradimento: la giustificazione è imbarazzante

Il triangolo con Virginia Fonseca e Day Magalhães traccia i contorni dello scandalo social che mette nei guai il calciatore del Real Madrid. Per scusarsi e chiedere perdono ha scritto un post senza filtri: “Ho capito che una vera relazione esiste solo quando c’è rispetto, fiducia e trasparenza”.

La situazione in cui s'è trovato Vinicius sembra la più classica situazione imbarazzante all'insegna del "cara, posso spiegarti" solo che, almeno nel suo caso, non può dire che si tratta di un equivoco. "Non mi vergogno di ammettere di essere stato negligente e che l'ho delusa" è la frase del messaggio col quale è andato a prendersi il perdono da Virginia Fonseca: lo ha condiviso per intero sui social un messaggio, nonostante l'imbarazzo per quanto s'è prostrato dinanzi alla fidanzata che ha scoperto il tradimento. Come? Nella maniera più banale: l'attaccante brasiliano del Real Madrid è stato beccato dalla donna che ha letto uno dei messaggi scambiati con l'altra. Chi? Day Magalhães, una modella brasiliana che vive in Italia.

I messaggi che hanno messo nei guai il brasiliano

Con le sue rivelazioni ha messo nei guai il calciatore: oltre ad aver lasciato trapelare pezzi di conversazione, ha anche confermato la frequentazione mentre lui era già impegnato con la connazionale, presentatrice e influencer. Da quando? È da maggio che i due si sarebbero avvicinati e anche adesso, nonostante tutto sia venuto alla luce, Vinicius non l'ha bloccata sui social.

Il triangolo fuori dal campo ha messo sotto i riflettori la punta sudamericana che non ha avuto scelta: mentire sarebbe servito a nulla, negare sarebbe stato anche peggio. E allora ha fatto l'unica cosa che poteva: mettersi col cuore in mano e scusarsi pubblicamente "senza bugie" confidando che Virginia, con cui ha avuto una relazione sentimentale, gli creda. Perché, dice Vinicius, nutre verso di lei "tanto amore, affetto e rispetto". Fonseca, che ha annunciato la sua separazione dal cantante brasiliano Ze Felipe a maggio scorso, poco dopo la nascita del loro terzo figlio, è descritta dal giocatore anche come una "madre ammirevole" nel tentativo di riconquistarla.

Il lungo post su Instagram per chiedere perdono a Virginia

"Tutti noi attraversiamo momenti che ci fanno riflettere e crescere – si legge nell'incipit -.Di recente ho vissuto una situazione che mi ha fatto riflettere e riconoscere atteggiamenti che non rappresentano chi voglio essere o il tipo di relazioni che voglio costruire. Virginia è una donna incredibile, una madre ammirevole e una persona per la quale provo un affetto e un rispetto enormi. Da quando ci siamo conosciuti, è venuta a Madrid tre volte per venirmi a trovare, abbandonando la sua routine, i suoi impegni e la sua vita solo per stare con me. Ho incontrato una madre ammirevole e una compagna incredibile".

Eppure sembrava filare tutto liscio. Virginia si era anche recata a Madrid per assistere alle partite di Vinicius, lasciandosi anche fotografare con la maglia dei blancos. Non una qualunque, ma la numero "sette" col suo nome sulle spalle (come documentato anche dalle foto su Instagram). Adesso le cose stanno diversamente… il brasiliano ha provato a riannodare i fili con un lungo post nelle stories.

"Sebbene non fossimo ancora ufficialmente una coppia, c'era un legame sincero. Non mi vergogno ad ammettere che sono stato negligente, che non ho reagito nel miglior modo possibile e che l'ho delusa. Ecco perché voglio scusarmi pubblicamente, a cuore aperto, perché ho capito che una vera relazione esiste solo quando c'è rispetto, fiducia e trasparenza. L'idea ora è di ricominciare tutto da capo. Niente bugie, niente litigi, niente maschere. Con tanto amore, affetto e rispetto".

La vita sentimentale di Vinicius: accostato a 8 donne negli ultimi mesi

Basterà per convincere Virginia a non prestare troppo ascolto al chiacchiericcio del gossip che c'è sul conto di Vinicius? Nell'ultima estate, infatti, il calciatore è stato associato a una serie di flirt (o presunti tali) con ben otto donne tra cui la modella spagnola Victoria Ruiz, la modella venezuelana Isabella Ladera e Rachelle Di Stasio, Miss New York USA 2023.