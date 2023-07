La fidanzata di Tonali resta a bocca aperta: Giulia non può credere a quello che vede al Newcastle La fidanzata di Sandro Tonali, Giulia Pastore, sgrana gli occhi e non può credere a quello che vede: è il Newcastle, la loro nuova vita.

A cura di Paolo Fiorenza

L'acclimatamento di Sandro Tonali al Newcastle continua dopo che il 23enne centrocampista della nazionale azzurra è sbarcato nella città inglese la scorsa settimana, in vista di una stagione in cui sarà oggetto di aspettative altissime alla luce dei 70 milioni più bonus sborsati per lui. Il giocatore lodigiano – che ha firmato un contratto di 6 anni da 8 milioni più 2 di bonus – ha ribadito ancora una volta nelle sue ultime dichiarazioni come l'addio al Milan sia stata una scelta assolutamente condivisa col club rossonero, se non voluta in primis da lui: "E' stata una decisione difficile ma andava fatta, ed era arrivato il momento di farlo. Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada".

Sandro volta dunque pagina, i colori rossoneri per cui batteva il suo cuore da bambino sono già il passato: ora non può più voltarsi indietro, deve concentrarsi su un mondo che per lui è tutto nuovo, sia inteso come Premier League, come calcio e ritmi cui sarà chiamato ad adattarsi, sia fuori dal terreno di gioco. Ed è proprio fuori dal campo che Tonali e la sua fidanzata Giulia Pastore, che lo ha accompagnato nel suo viaggio d'iniziazione in terra inglese, si sono trovati davanti sorprese a ripetizione, fino al punto da lasciare letteralmente a bocca aperta – con gli occhi sgranati per l'incredulità – la giovane influencer.

È accaduto quando la coppia è arrivata al centro di allenamento del Newcastle a Benton, nel Tyneside. Un membro del personale ha accompagnato Sandro e Giulia in un tour per fare una prima conoscenza delle strutture del club inglese, fresco di qualificazione alla prossima Champions League grazie al quarto posto dell'ultima stagione. Inutile dire che il livello del training camp dei Magpies è altissimo, frutto anche di recenti lavori di rinnovamento, che hanno aggiunto piscine per idroterapia oltre a migliorare ulteriormente gli spogliatoi e la sala delle presentazioni.

Al complesso sono state anche aggiunte una moderna sala lounge per i giocatori e una nuovissima sala da pranzo. Ed è proprio quest'ultima che ha lasciato a bocca aperta Giulia quando vi è entrata. Nel video pubblicato sui canali social del Newcastle si vede la reazione di genuino stupore della ragazza davanti a quello che vede. Immagini che hanno riscaldato i tifosi del club bianconero più delle fredde espressioni della coppia al loro arrivo all'aeroporto della città inglese, quando i loro volti avevano fatto parlare di un entusiasmo di Tonali pari a zero per il trasferimento. Adesso le cose sembrano andare u po' meglio…