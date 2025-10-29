La fidanzata ad Haaland: “Mi piaceva il tuo migliore amico, poi quando ti ho visto ho cambiato idea”

Erling Haaland e la fidanzata Isabel Haugseng Johansen hanno riavvolto il nastro della loro relazione: “Io non mi ricordo di te…”, “Io conoscevo il tuo miglior amico, ma quando ti ho visto…”.

Erling Haaland anche quest'anno sta viaggiando sulle sue abituali medie mostruose col Manchester City: il 25enne attaccante norvegese ha finora messo a segno ben 24 gol in 14 partite tra club e nazionale. Se Pep Guardiola se lo gode calcisticamente – come se il suo City avesse sempre giocato con un centravanti classico – nella vita privata è la connazionale Isabel Haugseng Johansen a fare coppia ormai super solida con Haaland: i due stanno assieme dal 2020, quando Erling si è trasferito al Borussia Dortmund, e hanno avuto un figlio maschio lo scorso anno. A sentire la 21enne Isabel, che attualmente è impegnata negli studi universitari, non era lui peraltro la prima scelta del cuore, ma un suo amico, che poi è passato in secondo piano appena la ragazza ha conosciuto il bomber ex Molde e Salisburgo.

La storia d'amore tra Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen: si conoscevano fin da piccoli

Erling e Isabel si conoscono da bambini, si sono incontrati da piccoli nell'Academy del Bryne, club norvegese dove entrambi giocavano a calcio. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, in cui era presente anche la fidanzata, Haaland ha riavvolto il nastro andando indietro a quegli anni: "Lei giocava per la squadra della nostra città natale, era una brava calciatrice… ala sinistra".

Al che Isabel ha risposto: "Direi che avevo anche un po' di potenza con questo piede sinistro. Ma a dire il vero, non ero brava nel palleggio, ero più brava nella velocità e nella corsa. Quindi, direi molto simile a lui". Poi rivolgendosi direttamente a Erling: "Non penso che tu sia il miglior dribblatore, hai velocità e forza".

Haaland non si ricorda di Isabel, lei invece quando lo vide…

Al netto delle qualità calcistiche di entrambi, la conversazione si è poi spostata sugli affari di cuore, anzi ancor prima sull'attrazione. "Lei ricorda le tante volte in cui mi ha visto quando eravamo più piccoli, ma io no", ha detto Haaland.

Isabel invece se lo ricorda bene quel biondone dalla stazza già notevole e ricorda anche come i suoi gusti siano cambiati all'istante appena lo vide: "Conoscevo solo il tuo migliore amico, quindi è stato lui quello che mi è piaciuto per primo, ma poi quando ti ho visto ho cambiato idea. Penso che sia destino, anche se tu non lo pensi…".