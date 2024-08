video suggerito

La ferocia di Kompany in allenamento, ricopre d’insulti un giocatore: compagni imbarazzati Un video ai tempi del Burnley mostra un Kompany incontenibile contro Gudmundsson: l’attuale allenatore del Bayern urla di tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincent Kompany, nuovo allenatore del Bayern Monaco, si è guadagnato negli ultimi mesi la fama di allenatore focoso. Un video circolato nelle ultime ore sembra confermare questa teoria, con l'ex difensore belga letteralmente infuriato in allenamento con un suo ex calciatore. Tutto risale alla scorsa stagione quando Kompany guidava il Burnley.

Kompany incontenibile in allenamento al Burnley, lite con un calciatore

Le immagini sono state caricate nel documentario di Sky "Mission to Burnley". Il tecnico belga, che nella prima annata sulla panchina dei Clarets aveva conquistato la promozione in Premier, nella scorsa è retrocesso nella B inglese salutando poi il club a maggio. Le cose all'interno dello spogliatoio non sono andare sempre bene come mostrato nel terzo episodio della serie, con l'accesa lite tra Kompany e l'attaccante Jóhann Berg Gudmundsson. Tutto tra l'imbarazzo dei compagni.

Le parole di fuoco tra Kompany e Gudmundsson

Durante un allenamento, il manager inizia a strigliare il suo giocatore per l'atteggiamento: "Non otterrai la palla chiedendola bene". Le cose poi prendono una brutta piega, quando Gudmundsson non sembra cambiare registro, anzi. Kompany è un fiume in piena: "Joey, non mettermi alla prova, ca**o. Non mettermi alla prova, ca**o. Basta con quei fottuti lamenti. Basta con quei fottuti lamenti. Gioca a calcio, ca**o. Devi lavorare, ca**o, per ogni cosa. Gioca, ca**o! Quante volte te lo devo dire? Smettila di lamentarti, ca**o".

L'atmosfera è diventata ancor più calda quando il calciatore ha provato anche a rispondere, con alcuni compagni che hanno cercato di impedirgli un confronto più duro. "C'è qualcosa che vuoi dire al gruppo, ragazzone ? Sei un ragazzo grande. Vuoi dire qualcosa?", lo incalza Kompany, con Gudmundsson che replica: "Ho appena chiesto di ripetere un'azione di cosa mi sarei lamentato?". L'attuale manager del Bayern chiude in modo durissimo: "La tua postura è dannatamente schifosa e non lo accetto. Gioca e basta, dannato amico", prima di andar via imprecando. Per ben 15 volte ha utilizzato un linguaggio pesante contro il calciatore.