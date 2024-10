La favolosa azione da gol della Romania Under 21: la difesa avversaria è disorientata

video suggerito

La Svizzera Under 21 dopo due partecipazioni consecutive ha mancato l’accesso agli Europei di categoria in programma in Slovacchia nel 2025. Contro la Romania si è giocata la sfida del Gruppo 5 che ha visto i padroni di casa vincere 3-1 contro gli elvetici superati di conseguenza anche dalla Finlandia vittoriosa sul Montenegro. Una partita dunque durissima da affrontare per la Svizzera che si è ritrovata di fronte una Romania capace di mettere a segno un secondo gol da applausi. Un capolavoro calcistico degno di essere visto e rivisto più volte.

La rete è stata messa a segno da Ianis Stoica al 35′ che con una giocata da vero fenomeno ha beneficiato di un'azione partita dalla corsia sinistra grazie a Louis Munteanu che ha dato il via a tutto intervenendo in scivolata. Una volta ripreso il possesso palla la sfera passa a Octavian Popescu che scambia un paio di volte con Munteanu prima di prendere in mano la situazione. Popescu lungo l'out sinistro dribbla un avversario sulla linea di fondo senza che la palla uscisse. A quel punto si innesca uno scambio da manuale che poi finisce tra i piedi di Stoica.

Popescu vede l'inserimento in area di rigore di Grameni. Il numero 8 della Romania si inserisce con i tempi giusti ma non ha ancora tutto lo specchio di porta libero. E così con un'intuizione degna di nota di tacco serve alle sue spalle ancora Munteanu ben appostato. Il centravanti rumeno però non calcia in porta come pensavano i difensori della Svizzera, bensì riesce con un solo tocco di prima mostrando grande velocità di pensiero, l'accorrente Stoica che con un preciso collo sinistro mette in rete la palla che vale il momentaneo 2-0.

L'azione da gol che ha fatto impazzire di gioia la Romania

"Da 1 a 10, quanto spettacolare è stata questa azione?" scrive la Romania sui propri account social evidenziando la bellezza di quel gol. I giocatori esultano tantissimo per quella rete, non tanto per la sua importanza in termini di qualificazione, ma anche per aver capito di essere stati in grado di mettere a segno un gol a dir poco stupendo. Sarà soddisfatto il proprio allenatore che subito dopo è riuscito a godersi anche un'altra rete intervallata dal gol della bandiera degli elvetici che serve però a pochissimo.