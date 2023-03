La favola di Haller continua: di nuovo in campo dopo 14 mesi con la Costa d’Avorio e subito in gol La Costa d’Avorio ha vinto 3-1 la gara del Gruppo H valida per le qualificazioni CAN 2024. Anche grazie a Sebastien Haller che è tornato in Nazionale dopo 14 mesi e la battaglia al cancro. Un rientro bagnato dal gol, ennesima rivincita su un destino che lo aveva allontanato dal calcio.

A cura di Alessio Pediglieri

Sebastien Haller si sta prendendo tutte le rivincite possibile con il destino dopo essere stato ad un passo dal ritiro definitivo dal calcio per un tumore maligno ai testicoli. Rientrato lo scorso gennaio, in campo con i colori del Borussia Dortmund, il 28enne attaccante è stato convocato anche in Nazionale, dove mancava da oltre un anno. E alla prima occasione ha subito segnato un gol importantissimo con la maglia della Costa d'Avorio contro le Isole Comore.

Nelle partite valide per le qualificazioni all'African Nations Cup 2024, la più importante competizione calcistica che confronta le nazionali africane iscritte alla CAF è spiccata senza dubbio la vittoria della Costa d'Avorio che ha fatto suo il match contro le Isole Comore, con un perentorio 3-1. Successo mai messo in discussione con la rete del primo vantaggio siglata dal giocatore della Fiorentina Kouamè dopo soli 29 minuti. Tutti gli occhi del pubblico di casa, però erano soprattutto per Sebastien Haller al suo rientro ufficiale in nazionale.

L'attaccante mancava all'appello delle convocazioni e della presenza in campo dal giugno 2022, quando la sua ultima apparizione fu nella partita contro lo Zambia. Fu anche la sua ultima apparizione in assoluto prima di un lunghissimo e terribile calvario che lo costrinse ad abbandonare il calcio a causa di un tumore maligno ai testicoli. Momenti terribili che lo obbligarono ad una doppia operazione, in un dramma familiare che lo ha visto combattere e vincere la battaglia personale contro il cancro.

Il suo rientro nel calcio giocato è stato graduale, dallo scorso gennaio, con il suo club il Borussia Dortmund dove oramai si è ripreso un posto da titolare in squadra, guadagnandoselo con la classe e i gol che lo avevano contraddistinto prima dello stop forzato. In una quindicina di partite disputate, tra amichevoli, Bundesliga e Coppe, sei gol e un assist con cui ha scacciato lontani i fantasmi del recente passato. Mancava solamente un'ultima pagina per completare la favola nel modo migliore e l'occasione si è presentata nella partita del Gruppo H per la sfida alle Isole Comore. E Haller non se l'è fatta sfuggire.

A inizio di ripresa è arrivato il gol di testa che ha fatto esplodere di gioia il giocatore e il pubblico del Municipal de Bouaké che ha permesso alla Costa d'Avorio di concretizzare il successo che al momento vale la prima posizione nel Girone H. Un gol che è arrivato su cross del torinese Singo, dopo aver fallito un'altra occasione ghiottissima alla mezz'ora. Così, il cerchio si è chiuso: Haller è tornato e si è preso anche la propria Nazionale, come non se ne fosse mai allontanato.