Haller operato per la seconda volta con successo: “Non vedo l’ora di iniziare la mia riabilitazione” Sébastien Haller ha annunciato tramite i suoi profili social che la seconda operazione è andata bene. Al giocatore del Borussia Dortmund è stato diagnosticato un tumore ai testicoli lo scorso luglio.

A cura di Vito Lamorte

Sebastien Haller è stato operato per la seconda operazione per rimuovere il tumore ai testicoli. L'attaccante del Borussia Dortmund ha comunicato lui stesso la situazione e che le cose sono andate bene. Il calciatore francese aveva annunciato pochi giorni fa che una seconda operazione era necessaria e sempre attraverso i suo account sui social media e ha riferito sull'andamento positivo della prossima operazione: "Il prossimo passo nel processo di riabilitazione. Il secondo intervento è andato bene. Non vedo l'ora di iniziare il resto della mia riabilitazione. Molte grazie al team medico per il supporto".

All'attaccante transalpino è stato diagnosticato un cancro a luglio: dopo una prima operazione Haller ha dovuto sottoporsi a chemioterapia e poi è stato necessario un secondo intervento chirurgico per rimuovere completamente il tumore.

Qualche giorno fa, come già anticipato, lo stesso giocatore aveva annunciato questa nuova operazione con un altro messaggio sui social: "Come pianificato, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità. La lotta per me non è finita. Dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo".

L’attaccante del Borussia Dortmund era tornato ad allenarsi presso il centro sportivo dell’Ajax nel mese di ottobre ma dopo l'ultimo controllo i medici hanno pensato che fosse in caso di intervenire subito.

L'obiettivo del calciatore era quello di tornare a disposizione del tecnico Edin Terzic all'inizio del 2023 ma dopo l'ultimo intervento bisognerà capire in che modo reagirà l'organismo e poi inizierà la riabilitazione.

Sebastien Haller era arrivato in Germania dall'Ajax nell'estate scorsa: il Borussia Dortmund aveva puntato su di lui per sostituire Haaland volato al Manchester City ma ora il club tedesco è al suo fianco in tutto e per tutto in questa battaglia.