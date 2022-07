Il dramma di Haller, il tumore ai testicoli è maligno: “Farà la chemio, assenza di parecchi mesi” Notizia terribile per Sebastien Haller: l’esame istologico ha rivelato che il tumore ai testicoli è maligno. L’attaccante del Borussia Dortmund era stato operato due giorni fa, adesso davanti a lui c’è una lunga assenza: è la battaglia per la vita.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Borussia Dormund ha comunicato la notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere: l'esame istologico successivo all'intervento cui due giorni fa è stato sottoposto Sebastien Haller per un cancro ai testicoli ha dato un esito infausto. Il 28enne attaccante ivoriano appena arrivato dall'Ajax ha un tumore maligno.

"Sebastien Haller sarà assente dal Borussia Dortmund per diversi mesi – si legge nella nota del club tedesco – I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico". Haller si era sentito male poco dopo metà luglio, con dolori al termine dell'allenamento che avevano portato alla diagnosi shock del cancro ai testicoli.

Il nazionale ivoriano era stato quindi operato due giorni fa, un intervento che era perfettamente riuscito. In quel momento le notizie trapelate parlavano di un'assenza dai campi di un paio di mesi, ma adesso il quadro cambia completamente: il giocatore ex Eintracht e West Ham è costretto a lasciare il calcio per un periodo che si annuncia molto lungo. Le priorità adesso sono altre.

Sebastian Haller in maglia Ajax nella scorsa stagione: una macchina da gol

"Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile", ha dichiarato il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl. Haller era arrivato a Dortmund a inizio luglio, pagato 35 milioni di euro all'Ajax, per sostituire Haaland ceduto al Manchester City. L'attaccante nato in Francia veniva da una stagione strepitosa, in cui ha uguagliato il record di Cristiano Ronaldo: solo loro due hanno segnato in tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League, competizione in cui l'anno scorso Haller ha realizzato complessivamente ben 11 gol.

"Chiediamo ai media e ai tifosi di capire che non rilasceremo alcun dettaglio medico relativo al trattamento di Sebastien Haller oltre alle informazioni menzionate, né oggi né nei prossimi mesi", si conclude la nota del Borussia, che a questo punto probabilmente dovrà andare sul mercato per prendere un sostituto dell'ivoriano.