La favola del Clermont, all’esordio in Ligue 1 è al comando e precede il Psg Il Clermont Foot dopo aver ottenuto una storica promozione ha iniziato il primo campionato in Ligue 1 vincendo due partite. La matricola Clermont è così al comando e a punteggio pieno con l’Angers e soprattutto con il Psg. Promossi con un budget di 20 milioni di euro, i ragazzi di Pascal Gastien sono davanti in classifica al Psg per differenza reti.

A cura di Alessio Morra

Al comando in Ligue 1 dopo due giornate ci sono tre squadre: il Paris Saint Germain, l'Angers e il Clermont Foot, che sta disputando il primo campionato di Ligue 1 della sua storia. Ovviamente la faraonica campagna acquista del Psg e soprattutto l'acquisto di Leo Messi hanno oscurato tutte le altre compagini transalpini, ma non il Clermont che dopo aver conquistato una storica promozione con un budget piuttosto basso ora non sogna in grande, ma quantomeno si diverte e si vede, lì su, in alto con i più ricchi del pianeta.

La promozione era già un grande risultato, le due vittorie ottenute nelle prime due giornate di campionato sono importanti e storiche, perché era dal 1969 un esordiente non partiva così bene. A Ferragosto è arrivato il successo sul Troyes, 2-0 e 6 punti in classifica. Gli occhi del mondo del calcio si sono fissati anche su questa squadra, nata dalla fusione di due club trent'anni fa. Così Clermont, famosa nello sport soprattutto per il rugby, si diverte anche con il calcio e fa festa anche perché va a braccetto con il Paris Saint Germain.

Il Clermont con un budget totale di venti milioni di euro ha conquistato la promozione, ovviamente stride qualunque paragone con il Psg, destinato a vincere il campionato a mani basse e che punta soprattutto alla Champions League. Il divario è enorme tra le due squadre considerato che secondo trasnfermarkt.com la rosa del Paris vale quasi 1 miliardo di euro, mentre quella del Clermont Foot 63 invece ne vale 26 di milioni totali. Un abisso. La stella è Bayo, attaccante di 24 anni cresciuto sotto la guida sapiente del tecnico Gastien, che da quattro anni siede su questa panchina, e che per ora è davanti, per differenza reti, al Psg.