La famiglia di Reyes rischia lo sfratto, le proprietà dell’ex calciatore all’asta per problemi economici L’ex giocatore del Siviglia è morto nel 2019, al dolore per la grave perdita si sono aggiunte nel corso del tempo le difficoltà finanziarie legate alla gestione dei beni. E oggi la situazione è divenuta insostenibile.

José Antonio Reyes morto nel 2019 accanto alla moglie, Noelia Lopez.

José Antonio Reyes è morto quattro anni fa in un incidente stradale. Il Siviglia e i suoi tifosi non hanno mai smesso di tenerne vivo il ricordo. La sua famiglia s'è sforzata di andare avanti nonostante la tragedia e quel dolore fortissimo che l'ha sconvolta fin dentro l'anima. Ma adesso la situazione è diversa, peggiorata. Non è solo questione di assenza e di lutto da elaborare, di sentimenti strappati e ferite difficili da guarire. La situazione finanziaria in cui versano i cari s'è fatta via via durissima al punto da diventare impossibile per gli oneri che comporta la gestione dell'eredità lasciata dal calciatore. Una condizione resa ancora più ingarbugliata per la mancanza di un testamento scritto.

Nel patrimonio dell'ex calciatore, deceduto a 36 anni, ci sono 18 proprietà intestate a suo nome, la maggior parte delle quali gravate da ipoteche onerose. La sua famiglia non è più in grado di far capo a quelle spese che, a poco alla volta, hanno prosciugato i conti e la moglie, Noelia Lopez (che ha in mano il controllo e la conduzione dei beni), si ritrova dinanzi a un debito ingombrante. Abbastanza elevato che il Tribunale ha disposto la messa all'asta di alcune di quelle proprietà col rischio che, qualora la situazione si aggravo ulteriormente, di arrivare al sequestro degli averi e allo sfratto.

Reyes era una bandiera del club andaluso con il quale nel 2016 vinse un’Europa League.

In una di quelle abitazioni vivono ancora la donna e i tre figli di Reyes ma non hanno alcuna garanzia di permanenza, né sanno cosa potrà mai accadere anche alla luce di altre disposizioni giudiziarie che hanno visto l'asta giudiziaria per un appartamento a Utrera (la città natia) e una villa a schiera di circa 240 mq quadrati che si aggiungono ad altri ceduti a un prezzo di mercato inferiore per necessità economiche.

Dolore, problemi economici e la coesione di una famiglia che si è incrinata fino a creare dissapori molto forti tra la moglie e i parenti dell'ex marito. Motivo che avrebbe spinto la donna ad avvicinarsi alla città della sua famiglia assieme alle figlie nate dal matrimonio con l'ex calciatore mentre il figlio undicenne è entrato a far parte del settore giovanile del Real Madrid.