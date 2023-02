La faccia di Mbappé dice tutto: impossibile restare indifferenti di fronte al gesto di Neymar Nel prepartita di PSG-Reims le telecamere hanno colto la reazione di Mbappé per quanto fatto da Neymar: il video è diventato virale, totalizzando milioni di visualizzazioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Stasera il PSG sarà impegnato contro il Montpellier in trasferta nella seconda giornata di ritorno della Ligue 1, un match da non prendere sotto gamba dopo i passi falsi in campionato compiuti dopo la sosta per i Mondiali: nelle ultime quattro partite sono arrivate due sconfitte e un pareggio, una striscia che ha accorciato il vantaggio in classifica sul Lens, che adesso è di soli tre punti.

Mbappé e Neymar formano con Messi il tridente da sogno del PSG

Il pari interno contro il Reims è stato particolarmente doloroso, visto che gli uomini di Galtier sono stati ripresi soltanto al 96′, vanificando il gol segnato ad inizio ripresa da Neymar. Il brasiliano era stato peraltro protagonista nel prepartita di una scena che aveva visto la compartecipazione di Mbappé e che poi è finita in un video che ha avuto una viralità pazzesca, totalizzando oltre 8 milioni di visualizzazioni. Nelle immagini si vede il quasi 31enne paulista provare qualche calcio da fermo da poco fuori area.

In particolare, nell'esecuzione mostrata nel video, Neymar mette a segno una vera magia: il pallone si insacca nell'angolino alto senza che il portiere – che pure vede partire la sfera – riesca anche solo ad abbozzare un movimento. Una ‘fotografia' di tale bellezza da lasciare di sasso anche Mbappé, la cui reazione è mista di meraviglia e ammirazione per il gesto tecnico del brasiliano: labbra arricciate e sopracciglia aggrottate dicono tutto.

Una scena che sicuramente avrà fatto piacere ai tifosi del PSG, visto tutto quello che in passato è stato detto sul rapporto difficile – per non dire conflittuale – tra i due calciatori, fino ad arrivare al punto che Mbappé avrebbe chiesto la cessione di Neymar la scorsa estate in sede di rinnovo del contratto. Una convivenza che a Parigi adesso tutti sperano diventi fruttifera sul campo e non certo per vincere la ‘solita' Ligue 1, ma per puntare alla Champions League, dove già negli ottavi ci sarà lo scoglio durissimo rappresentato dal Bayern Monaco.