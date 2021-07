Tutta l'Italia ha fatto festa per la vittoria degli Europei, tutti i calciatori e Mancini hanno coronato un sogno. Ognuno dei 26 calciatori convocati dal c.t. di Jesi ha avuto e ha un buon motivo per festeggiare ma ci sono due calciatori che hanno fatto un meraviglioso ‘double' e cioè Jorginho e Emerson Palmieri che dopo aver vinto la Champions League, lo scorso 29 maggio con il Chelsea, hanno vinto anche Euro 2020.

Una doppietta per due. Ufficialmente la medaglia dei vincitori della Champions League 2020-2021 e degli Europei ce l'hanno sia Jorginho che Emerson Palmieri, il primo che si è guadagnato il soprannome di ‘Professore', ha vinto entrambi i trofei da protagonista, il secondo invece in Champions ha disputato 6 partite ma non è sceso in campo nella finale di Oporto, vinta 1-0 sul Manchester City. Poco male, perché la festa l'ha visto protagonista, giustamente. Ma per la Uefa però Emerson non rientra nel ristretto club dei calciatori che hanno vinto nello stesso anno i due trofei. Perché l'organo che governa il calcio europeo stabilisce che possono fregiarsi di questo ‘doblete' solo i calciatori che possono essere considerati vincitori di entrambi i trofei i calciatori che hanno giocato le due finali. Emerson ne ha giocata ‘solo' una.

Quindi formalmente e anche praticamente entrambi gli italo-brasiliani hanno vinto Champions ed Europei, a distanza di una quarantina di giorni. Ma la Uefa considera solo Jorginho come uomo che ha realizzato il double. Più giusto però dire che sia Jorginho che Emerson fanno parte di un club ristretto che comprende pochi calciatori, incluso Cristiano Ronaldo.

I calciatori che hanno vinto nello stesso anno Champions League e Europei

1964: Luis Suárez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2021: Jorginho, Emerson (Chelsea e Italia)