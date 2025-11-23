La donna seduta a fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump: “Mi sono chiesta chi diavolo fosse”

Brooke Rollins, Segretaria all’Agricoltura dell’amministrazione Trump, era l’ospite seduta al fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di stato alla Casa Bianca. Surreale il suo racconto della serata: non aveva la più pallida idea di chi fosse quel Ronaldo…

La granitica certezza di Cristiano Ronaldo circa la sua notorietà sul pianeta Terra ("ditemi una persona più famosa di me nel mondo", era stata la sfida lanciata qualche giorno fa dal campione portoghese) ha subìto un duro colpo in occasione della cena di stato organizzata da Donald Trump per accogliere in pompa magna alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Video e foto della cena avevano mostrato una donna con un vestito verde seduta al fianco di Ronaldo (mentre Georgina Rodriguez era piazzata di fronte), ora si viene a sapere non solo chi fosse, ma come ignorasse completamente nome, volto e qualsiasi informazione circa il cinque volte Pallone d'Oro. Per lei Ronaldo era un perfetto sconosciuto.

Brooke Rollins con Cristiano Ronaldo alla cena di stato di Trump

Chi era l'ospite seduta al fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump alla Casa Bianca: Brooke Rollins

Brooke Rollins, Segretaria all'Agricoltura della seconda amministrazione Trump, ha raccontato il retroscena abbastanza surreale della serata, durante la quale era accompagnato dal marito: "Sto ancora elaborando questa cosa… Mark e io siamo stati davvero onorati di partecipare e di dare il benvenuto a così tanti amici meravigliosi da tutto il mondo", ha scritto la 53enne su Instagram, allegando immagini della cena.

"Sul cartellino accanto a me c'era scritto ‘Mr. Ronaldo'. Mi sono chiesta chi diavolo potesse essere"

Poi la Rollins ha svelato cosa è successo quando Cristiano è arrivato nella sala per piazzarsi alla sua sinistra nel tavolo riservato agli ospiti più illustri, proprio davanti a Trump e sua moglie Melania: "Quando mi sono seduta al mio posto, ho notato che sul cartellino accanto a me c'era scritto ‘Mr. Ronaldo'. Mi sono chiesta chi diavolo potesse essere. Pochi minuti dopo, un uomo alto con un sorriso enorme, letteralmente raggiante di gioia, si è seduto. Con grande imbarazzo dei miei figli, non l'ho riconosciuto subito. Ma in pochi secondi siamo diventati subito amici e abbiamo sicuramente vinto il premio per il tavolo più divertente!".

Da lì in poi la tavolata è stato tutto un crescente feeling nel racconto della Rollins: "Cristiano e Georgina, grazie per le risate, per l'amore e il patriottismo condivisi per i nostri Paesi d'origine e per aver reso una bellissima serata ancora più perfetta. La loro gentilezza, umiltà e luce riempivano la stanza. Non c'è niente di meglio che fare nuove amicizie. Che benedizione! (ma continuo a sostenere che il football americano è ancora il migliore!)".

Quanto alla reazione dei figli alla sua ignoranza, Brooke l'ha sintetizzata così: "Cazzo mamma, ha più followers su Instagram di chiunque al mondo!". Insomma, per quanto qualcuno possa essere mostruosamente famoso, ci sarà sempre qualcun altro che non lo ha mai sentito nominare manco di striscio…