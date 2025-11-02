La dinastia Ronaldo è già realtà: Cristiano e Cristiano junior in gol insieme nello stesso giorno

Il 1° novembre 2025 è una nuova data iconica nella famiglia Ronaldo: Cr7 e Cristiano junior hanno segnato entrambi nello stesso giorno. Un affare di famiglia come pochi, il gol, col primogenito in rete al suo debutto col Portogallo Under 16.

Uno dei sogni di qualsiasi genitore è di poter condividere un giorno qualcosa di importante insieme ai propri figli, tra cui anche l'esperienze lavorative, lasciando in eredità quanto costruito nel tempo nella speranza che possa protrarsi e continuare. Nessuna eccezione, anzi, forse per chi sa di essere il migliore nel proprio mestiere, questa speranza è ancor più riposta e nel caso di Cristiano Ronaldo sembra anche divenuta già realtà. Il 1° novembre, infatti, Cr7 è andato per l'ennesima volta a segno con la maglia del Al Nassr, nello stesso giorno in cui suo figlio, Cristiano jr debuttava nel Portogallo U16, bagnando il proprio esordio con un gol.

Cristiano e Cristiano jr a segno nello stesso giorno: Cr7 festeggia con l'Al Nassr

segnato un'ulteriore indelebile tappa nel suo cammino nel calcio che conta, anche grazie a quanto realizzato da Cristiano Junior chiamato al cospetto della Nazionale Under 16 portoghese per il suo debutto ufficiale. Cr7 ha segnato una doppietta, incluso il rigore al 94′, assicurando la vittoria per 2-1 dell'Al-Nassr sull'Al-Fayha nella Saudi Pro League. Contemporaneamente suo figlio Cristiano Jr lo ha imitato col suo primo gol con la nazionale portoghese U16 in una partita contro il Galles.

La replica di Cristiano jr: a segno nel debutto col Portogallo Under 16

Corsi e ricorsi che spingono a credere che il tracciato su cui si muoverà Cristiano Jr sia ben delineato e già chiaro: figlio d'arte, in attesa di provare ad emulare il papà fenomeno del calcio mondiale, il primogenito di Cr7 sta dando conferme importanti: il clamore mediatico per il suo esordio in U16 del Portogallo non lo ha scalfito più di tanto, riuscendo a debuttare nel modo migliore, giocando una partita di livello e mostrando anche giocate che hanno evidenziato sprazzi di classe. Fino alla rete con cui ha messo la classica ciliegina: scatto sulla trequarti e portiere avversario infilato in corsa con un preciso rasoterra di sinistro.

I precedenti padre e figlio e quella data particolare per i Ronaldo: il 1° novembre

Non è la prima volta che un padre e un figlio segnino nello stesso giorno in una partita di calcio professionistico. Ma è sicuramente la prima, come coincidenza, ad altissimo livello coinvolgendo uno dei fenomeni assoluti dello sport. Con un elemento in più che ha fatto impazzire gli amanti delle statistiche: il 1° novembre 2025 Cristiano junior ha segnato il suo primo gol in Nazionale, nello stesso giorno in cui quasi 25 anni prima (il 1° novembre 2003) papà Ronaldo segnava la sua prima rete con la maglia del Manchester United.

Alcuni precedenti davanti a quanto compiuto dalla Ronaldo Family ci sono. Come nel 2015, il più recente, quando Rivaldo e suo figlio Rivaldinho in una gara di Serie B brasiliana, segnano entrambi in una vittoria per 3-1 contro il Macae. Prima, nel 2013 tocò a Henrik Larsson e Jordan Larsson, in 4a divisione svedese con la dell'Högaborgs BK.