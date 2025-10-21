Il figlio di Cristiano Ronaldo convocato dal Portogallo: il sogno di suo padre è sempre più vicino

A 15 anni Cristiano Ronaldo jr sta cominciando a costruire la sua carriera da calciatore sulle orme del padre, raccogliendo un'eredità pesantissima per la sua età. Gioca nelle giovanili dell'Al Nassr e a livello internazionale è litigato da sei nazionali diverse, anche se al momento la sua unica scelta sembra essere il Portogallo per seguire la tradizione di famiglia: ha debuttato con l'Under 15 pochi mesi fa vestendo la maglia numero 7, ha segnato una doppietta e vinto il suo primo trofeo, un modo perfetto per cominciare.

Il suo impatto è stato positivo, tanto che i lusitani hanno deciso di includerlo anche nelle convocazioni dell'Under 16. Giocheranno un torneo amichevole in Turchia e hanno deciso di convocare anche il figlio di Cristiano Ronaldo per testarlo tra i più grandi e aprendo per lui un possibile spiraglio per tentare la scalata fino alla nazionale maggiore dove potrebbe coronare il sogno di suo padre di giocare insieme, l'ultimo desiderio incompiuto prima del ritiro dalle scene.

Il Portogallo Under 16 convoca Cristiano Ronaldo jr

La dinastia continua e la scelta del figlio di CR7 sembra ricadere proprio sul Portogallo. Avrebbe la possibilità di giocare anche con altre nazionali, dato che è in possesso di sei passaporti, ma ha scelto di rappresentare la stessa del padre rientrando nelle categorie giovanili. Per la prima volta il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo è stato convocato dall'Under 16 per un torneo amichevole che si giocherà in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre: affronterà i padroni di casa, il Galles e l'Inghilterra, gare di prestigio per testare il suo livello e capire fin dove potrà arrivare.

Con l'Under 15 ha mosso i primi passi in nazionale vincendo la finale del torneo Vlatko Markovic, il suo primo trofeo con la nazionale, e spera di poter arrivare presto a giocare tra i grandi. A 15 anni sta lavorando duramente per seguire le orme di suo padre e cercare di realizzare il suo sogno, quello di giocare insieme prima del ritiro dalle scene che per il momento non è in programma. Sarebbe un momento epocale e il giovane calciatore sta facendo di tutto per reggere il peso delle aspettative e diventare un professionista di alto livello.