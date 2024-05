La difesa della Juve è immobile sul gol della Salernitana: un atteggiamento inaccettabile

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La difesa della Juventus è immobile sul gol della Salernitana: un atteggiamento inaccettabile da parte della retroguardia bianconera sullo stacco di Pierozzi sul primo palo. Il difensore della squadra granata ha staccato solissimo e senza nessuna opposizione riuscendo ad indirizzare il pallone sul primo palo della porta di Szczesny: il portiere polacco ha provato a respingere la conclusione ma non ce l'ha fatta.

Il calcio d'angolo di Sambia si è trasformato in una pericolosa occasione da gol per la squadra di Colantuono, che grazie al difensore scuola Fiorentina è diventata la rete del vantaggio dei campani allo Stadium: la retroguardia della Juve è posizionata a zona ma nessuno è andato incontro al pallone sul primo palo, così Pierozzi è saltato indisturbato ed è stato in grado di girare la palla nel miglior modo possibile verso la porta bianconera.

Per il numero 27 della Salernitana è il primo gol in Serie A.

La difesa della Juve è ferma sul gol della Salernitana

In occasione di un cross dalla trequarti, Fazio ha colpito di testa ma Rugani ha mandato la palla in angolo: dalla bandierina si è presentato Sambia che ha calciato sul primo palo e Pierozzi è andato a prendersi il cross sul vertice del primo palo. Nessun calciatore della Juventus ha seguito il movimento o ha ostacolato il difensore granata e così il numero 27 ha colpito di testa completamente indisturbato e senza opposizioni.

Salernitana vicino al raddoppio in contropiede: Szczesny salva

Poco prima dell'intervallo clamoroso contropiede della Salernitana con Ikwuemesi, che si presenta a tu per tu con Szczesny: l'estremo difensore bianconero è bravo a sventare la minaccia in uscita. I calciatori granata chiedono un calcio di rigore, ma per l'arbitro Santoro non c'è nulla. Chiamata corretta del direttore di gara perché l'estremo difensore polacco prende il pallone.