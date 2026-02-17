La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: “Aggressivi e intimidatori”

I due dirigenti inibiti per le proteste e il tentativo “gravemente intimidatorio, cercando il contatto fisico” nei confronti di La Penna dopo la simulazione di Bastoni e l’espulsione di Kalulu. È arrivata la squalifica beffa anche per il difensore ‘innocente’: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Giorgio Chiellini inibito fino al 27 febbraio e Damien Comolli fino al 31 marzo (con l'aggravante di un'ammenda di 15 mila euro). È questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dei dirigenti della Juventus protagonisti di "un atteggiamento aggressivo gravemente intimidatorio" e di "espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara" per le proteste verso l'arbitro, La Penna, dopo la simulazione di Bastoni e l'espulsione di Kalulu. Quest'ultimo, ma è una beffa attesa, è stato squalificato per un turno ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario") perché vittima di un clamoroso abbaglio.

Le motivazioni del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli

La sanzione nei confronti di Damien Comolli è più severa, come si apprende dalla nota ufficiale del Giudice Sportivo: "Inibizione a tutto il 31 marzo 2026 e ammenda di 15.000,00 euro a Comolli Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro".

Decisione abbastanza simile anche per che riguarda Giorgio Chiellini: "Inibizione a tutto il 27 febbraio per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente".

