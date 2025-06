video suggerito

La Cremonese è l’ultima promossa in Serie A: la lista completa delle 20 squadre per il 2025/2026 Con la vittoria della Cremonese sullo Spezia nella finale playoff per la promozione, la Serie A 2025-2026 ha completato l’elenco ufficiale delle 20 squadre che prenderanno al via dal prossimo 23 agosto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è delineata definitivamente la lista ufficiale delle 20 squadre che prenderanno al via alla Serie A edizione 2025-2026. Domenica 1 giugno è arrivato infatti l'ultimo verdetto che si stava attendendo con la gara di ritorno per la finale playoff tra Spezia e Cremonese: sono stati gli uomini di Stroppa ad avere la meglio, dopo il pareggio all'andata e la vittoria per 3-2 al ritorno. Così i lombardi si uniscono al Sassuolo e al Pisa, per sostituire le tre retrocesse di quest'anno, Monza, Venezia ed Empoli.

A sostituire le tre squadre che hanno chiuso agli ultimi tre posti in questa edizione (Empoli, Venezia e Monza), ci sono il Sassuolo, che è stato il vincitore della Serie B 2024-2025, con i neroverdi che sono tornati nella massima serie dopo un solo anno d'assenza; il Pisa di Pippo Inzaghi, che ha riportato il club toscano nella massima serie dopo 34 anni; la Cremonese di Stroppa che risale in A dopo aver battuto in finale lo Spezia.

La Lombardia, la regione più rappresentata anche nella Serie A 2025-2026

La regione più rappresentata resta la Lombardia che perde sì una rappresentante con la discesa del Monza, ma ne trova subito un'altra, la Cremose che ritorna in massima serie per la 9a volta dopo che l'ultima è di recente fattura, risalendo alla stagione 2022-2023. Con ben cinque squadre (Atalanta, Como, Inter, Milan e Cremonese) guida la speciale classifica seguita da vicino dalla Emilia-Romagna con 3 club (Bologna, Parma e Sassuolo) e poi dal Lazio (Lazio e Roma), Piemonte (Juventus e Torino) e Toscana (Fiorentina e Pisa).

Il successo della Cremonese nella finale playoff: 3-2 allo Spezia

Festa grande a Cremona dove la promozione è arrivata riuscendo a superare lo Spezia nella doppia sfida di finale playoff. Dopo il pareggio a reti inviolate all'andata, i grigiorossi sono riusciti a sbloccare gli equilibri nel match di ritorno con un gol per tempo: al 25′ ci ha pensato De Luca, poi nella ripresa il raddoppio di Collocolo. Nel finale, il tris che ha fatto scatenare la festa per il ritorno in massima serie, ancora con De Luca, non prima dell'ultimo brivido finale con lo Spezia che ha provato la folle rimonta, con due reti in due minuti (Esposito e Vignali all'85' e all'86').

Ecco la composizione finale della Serie A 2025-2026

La stagione 2025-2026 della Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025. Con la partita dell'1 giugno, la Cremonese completa l'elenco in ordine alfabetico.

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Cremonese

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Parma

Pisa

Roma

Sassuolo

Torino

Udinese