La capienza degli stadi resta al 75%, ma servirà la mascherina FFP2 per tutti gli eventi sportivi Il governo non modifica la capienza degli stadi che resta al 75%. Ma per accadere a ogni tipo di impianto servirà obbligatoriamente la mascherina FFP2.

A cura di Alessio Morra

La cabina di regia ha stabilito delle nuove norme per contenere l'avanzata del Covid, che galoppa a causa anche della variante Omicron. Diminuisce la durata del green pass ed è stato anche stabilito che bisognerà indossare sempre la mascherina all'aperto. Per gli stadi non cambia nulla per quanto riguardo la capienza, che resta al 75%, ma c'è l'obbligo di mascherina FFP2. C'è ancora discussione sui tamponi per chi non ha ricevuto la terza dose di vaccino.

L'ufficialità ancora non c'è, ma sta per arrivare. Questo pomeriggio il Consiglio dei ministri approverà il decreto con le nuove misure per contrastare il Covid. Sarà previsto l'obbligo di mascherina FFP2, pure all'aperto e in zona bianca, per assistere a tutti gli eventi sportivi, compresi gli incontri del campionato di calcio, e la FFP2 sarà obbligatoria anche per cinema e teatri ma anche per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici. La capienza di ogni impianto resta al 75%, questa regola vale per ogni categoria e per ogni sport.

Nelle ultime settimane c'erano state diverse indicazioni, sembrava anche che ci sarebbe stato una diminuzione della capienza degli impianti o che sarebbe stato imposto per tutti l'obbligo di tampone per accedere agli stadi. Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali si è detta soddisfatta per la soluzione voluta dalla cabina di regia: "Sono contenta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione".