La bufala sul ritiro dal calcio di Cavani che ha ingannato tutti i tifosi: cosa c’è di vero

Una foto, un messaggio toccante con i ringraziamenti di rito e tanti profili da migliaia di followers che condividono la notizia sul web raccogliendo i commenti dei tifosi. Qualche giorno dopo Natale Edinson Cavani ha deciso di annunciare il suo addio al calcio giocato, peccato che sia tutto frutto di uno scherzo ben riuscito: l'attaccante del Boca Juniors in realtà continua a giocare e sui suoi social non c'è traccia di un possibile saluto al calcio: si sta godendo le festività con la sua famiglia, forse ignaro della bufala che sta circolando che si è diffusa velocemente anche in Italia.

Tutto è partito da un profilo argentino che segue gli xeneizes e che ha pubblicato la presunta lettera di saluti dell'uruguaiano: "Me ne vado in pace, con la serenità di sapere di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Con errori, con successi, ma sempre con rispetto per questa professione che mi ha dato tanto". Parole toccanti ma completamente inventate dato che il giocatore continuerà a giocare anche a 38 anni.

Il finto messaggio di Cavani: la notizia dell’addio al calcio è uno scherzo

Il finto addio di Cavani

I social si sono riempiti delle sue immagini più famose e sono piovuti omaggi dai tifosi delle squadre di cui ha vestito la maglia. Cavani ha quasi 39 anni ma non ha ancora voglia di ritirarsi dal calcio anche se oggi la notizia raccontava una storia diversa: tutti sono cascati nella bufala creata da un profilo social argentino che ha deciso di prendersi gioco dei suoi followers inventandosi di sana pianta il messaggio d'addio dell'attaccante. Sui suoi canali ufficiali non c'è traccia della storia perché si tratta di uno scherzo che probabilmente è sfuggito dalla bolla per la quale era stato creato, dato che è approdato anche in Italia.

Cavani è arrivato al Boca nel 2023

Si tratta di una battuta nata sui social media in occasione del "Dia de los Inocentes", ossia l'equivalente del nostro "Pesce d'Aprile" per i paesi ispanofoni che festeggiano questo giorno particolare proprio il 28 dicembre. L'attaccante uruguaiano è ancora un tesserato del Boca e continuerà a giocare, specialmente adesso che si è ripreso da diversi infortuni e potrà finalmente provare a raddrizzare una stagione storta e sfortunata dove ha segnato appena 5 gol in 24 partite giocate.