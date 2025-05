video suggerito

La bufala di Conceicao che ignora Calabria: cosa è successo davvero alla fine di Milan-Bologna Un video diventato virale mostra Sergio Conçeicao ignorare Davide Calabria poco prima della premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna e anche mormorare qualcosa verso l'ex capitano rossonero: ma le cose non stanno così. Cosa è successo realmente e perché il resto è sciacallaggio su un allenatore in difficoltà e vicino al benservito.

A cura di Paolo Fiorenza

È stata una serata molto amara per il Milan e Sergio Conçeicao, a Roma è il Bologna a sollevare la Coppa Italia e gioire al culmine di una stagione fantastica, in cui Vincenzo Italiano è riuscito a fare meglio – e pochi lo ritenevano possibile – del suo predecessore Thiago Motta. L'1-0 scolpito dal gol di Ndoye non solo fa dire al CEO rossonero Giorgio Furlani che "questa è una stagione fallimentare", ma di fatto ‘esonera' Conçeicao, le cui residue speranze di conferma erano legate alla vittoria della coppa nazionale, non essendo sufficiente la Supercoppa portata a casa subito dopo il suo arrivo. È dunque comprensibile lo stato d'animo del 50enne tecnico portoghese a fine partita, ma non per questo bisogna inventarsi cose che non corrispondono al vero per infierire su Conçeicao, soprattutto attaccandolo come uomo.

Il video che mostra Conçeicao ignorare Calabria: ma le cose non stanno così

Un video diventato virale mostra l'allenatore del Milan passare davanti all'ex capitano rossonero Davide Calabria (che era entrato in campo a un quarto d'ora dal termine), e apparentemente passare oltre ignorandolo, mormorando qualcosa con sguardo torvo. Inevitabile pensare allo scontro avuto con Calabria a fine gennaio poco dopo il fischio finale del match col Parma e dunque a scorie ancora presenti tra i due, tali da far comportare Conçeicao in maniera bruta nei suoi confronti. Ma le cose non sono andate così, come si capisce bene riguardando tutta la scena dal suo inizio.

Cosa è realmente successo al momento della premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna

Prima della premiazione, il Milan sfila davanti al Bologna per rendere omaggio ai vincitori della Coppa Italia: in testa a tutti c'è il capitano Mike Maignan, poi subito dietro Conçeicao e poi ancora tutti gli altri calciatori rossoneri, che danno la mano molto sportivamente ai rossoblù. Il tecnico no, è davvero distrutto, non allunga la mano verso nessuno, facendo lo stesso ovviamente anche alla fine della fila con Calabria. Quanto alla parola da lui sibilata, dal labiale sembra essere la stessa detta poco prima a un altro giocatore rossoblù, ovvero "complimenti" o qualcosa di simile. L'espressione del viso è cupa, ma non per questo diventa automaticamente un villano da esporre alla gogna.

L'abbraccio tra Sergio Conçeicao e Davide Calabria dopo Milan-Bologna del 9 maggio: quello è tutto vero

Sarebbe stato più bello – in un ideale di sport in cui bisogna accettare anche le sconfitte – se il tecnico di Coimbra avesse dato la mano a tutti i calciatori del Bologna così come hanno fatto i suoi ragazzi, e ugualmente sarebbe stato bello se poco dopo avesse accettato di farsi mettere al collo la medaglia riservata ai finalisti, invece di fare segno di no e prenderla con la mano. Ma nulla di tutto questo ha a che fare con una presunta faida tuttora in essere con Calabria. Anzi c'è una bellissima foto che vede i due abbracciarsi in maniera molto sincera al termine di Milan-Bologna di venerdì scorso. Quella sì che è vera, il resto è sciacallaggio.