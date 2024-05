Kylian Mbappé si svena per un quadro di Pelé: spende una cifra enorme e all’asta batte Hakimi

video suggerito

Kylian Mbappé sta vivendo i suoi ultimi giorni da calciatore del Paris Saint Germain, che vuole lasciare con un altro trofeo: la Coppa di Francia, è in programma nel weekend la finale con il Lione. Ha dato l'addio ufficialmente con un video, è stato celebrato al Parco dei Principi, poi ha salutato gli amici (compreso il Presidente Macron) in una cena e nel mezzo ha acquistato per una cifra elevatissima un quadro con Pelé, dopo un'asta a suon di rilanci con Hakimi.

Mbappé spende una cifra enorme per acquistare un quadro di Pelé

Un'asta di beneficienza organizzata dal Paris Saint Germain ha visto grande protagonista KM7 che ha acquistato una tela con un ritratto di O'Rey Pelé. Il ritratto era stato creato da Alexandre Hopare, un giovane artista dell'Ile-de-France, la regione di Parigi dov'è nato lo stesso Mbappé.

La tela, 2 metri per 1,5, era stata dipinta nel 2023 è raffigura il volto del leggendario campione brasiliano, l'unico ad aver vinto per tre volte i Mondiali da calciatore. Mbappé ha dovuto sfidare Hakimi, il duello è stato serio. Si è partiti da 5.000 euro e si è arrivati fino a 520.000! Una cifra notevole. Mbappé voleva quel quadro e se l'è preso.

Il ‘legame' tra Mbappé e Pelé

Il calciatore francese conobbe O'Rey cinque anni fa, in un evento organizzato da uno sponsor. Pelé aveva avuto delle parole meravigliose per il calciatore dicendo che della nuova generazione era in assoluto uno dei migliori, non solo per quanto faceva in campo. Ma tra Mbappé e Pelé c'è un legame anche statistico. Perché il francese ha ripercorso i passi del brasiliano ai Mondiali. KM7 nel 2018 realizzò una doppietta nella finale dei Mondiali ed è stato il primo teeanager a siglarla dopo Pelé, ed è tutt'ora anche l'unico ad averlo fatto.

Come Pelé ha disputato due finali consecutive ai Mondiali (il francese però la seconda l'ha persa) ed è comunque l'unico dopo il brasiliano ad averne giocate due di fila a meno di 24 anni. E a questo si aggiungono anche i gol nella Coppa del Mondo, perché Mbappé è stato capace di far crollare un record di Pelé che durava da sessant'anni, perché in Qatar è diventato il calciatore con più gol ai Mondiali a meno di 24 anni.