Kyle Walker disperato in panchina, la telecamera non gli dà tregua: le prova tutte, poi si arrende

A cura di Marco Beltrami

L'ultima partita del Manchester City ha regalato alcune scene memorabili extra-campo. Mentre i campioni d'Inghilterra a Elland Road battevano agevolmente il Leeds, situazione movimentata in panchina. Se Pep Guardiola si è infuriato a più riprese, prendendosela con le bottigliette e rischiando anche l'incidente diplomatico con gli avversari, un altro protagonista di un vero e proprio show è stato Kyle Walker.

L'esterno dei Citizens e della nazionale inglese, è reduce dai Mondiali che lo hanno visto anche tenere testa a Mbappé nella sfida sfortunata costata l'eliminazione della squadra di Southgate. Non in ottime condizioni fisiche, Walker si è accomodato in panchina per il match in casa del Leeds. Accomodato è un parolone visto che per larghi tratti della partita, il terzino ha dovuto fare i conti con un "avversario" particolarmente ostico.

Il 32enne ex Tottenham è stato infastidito dalla presenza di una particolare telecamera di Amazon Prime Video. La stessa grazie ad un braccetto speciale è stata collocata sul tettuccio della panchina per permettere le riprese di quella zona a ridosso del campo.

Il mezzo ha creato qualche problema di visuale a Walker che ha iniziato a toccarla, rimuovendola poi dalla struttura e piazzandola a terra, semi-nascosta. Il commentatore di Prime Peter Drury ci ha scherzato sui dichiarando: "Temo che ora abbiamo perso quell'angolo". A quel punto l'emittente ha sfruttato solo le riprese della telecamera posizionata vicino alla panchina del Leeds, e quindi non è stato possibile assistere alla reazione di Guardiola e compagni, in occasione del gol di Rodri.

Nel primo tempo un addetto ai lavori ha provveduto a riposizionarla, con Walker che a quel punto non ha potuto fare molto altro che conviverci. E infatti il giocatore ci ha scherzato su, offrendogli anche un po' della sua bevanda calda. Un siparietto curioso, con Prime che ha poi trasmesso anche delle scene simpatiche con il primo piano ravvicinato del nazionale inglese alle prese con l'ispezione del dispositivo. Una partita speciale dunque per il laterale di Guardiola, che oltre a non entrare in campo non si è potuto concentrare sul match.