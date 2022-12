Guardiola fuori controllo in panchina, calcia via una bottiglietta e colpisce un avversario Inconveniente per Pep Guardiola nel finale della partita vinta dal Manchester City sul Leeds. Il manager catalano ha rischiato grosso.

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola è un perfezionista. Attento ai dettagli in campo e fuori, l'allenatore del Manchester City non lascia nulla al caso. Ecco perché non c'è da stupirsi se perde le staffe anche in occasione di un match totalmente in controllo sia dal punto di vista del gioco che del risultato. È quanto accaduto in occasione dell'ultimo match di Premier League disputato, in casa del Leeds e vinto in scioltezza dai suoi.

A Elland Road i campioni in carica della Premier League hanno dominato per larghi tratti trovando la rete del vantaggio nel finale del primo tempo con Rodri e poi dilagando con la doppietta del solito Haaland, rendendo poi inutile la rete dei padroni di casa con Pascal Strujik. Nonostante tutto però Guardiola che ha seguito il confronto con il solito trasporto, è sembrato molto nervoso in panchina.

Per scaricare la tensione e la rabbia nei confronti di giocate non gradite da parte della sua squadra, Guardiola si è sfogato con le bottigliette. Infatti l'allenatore catalano prima ne ha scagliato una con violenza a terra davanti alla sua panchina, e poi con un'altra ha rischiato di provocare un incidente diplomatico. Quando infatti il risultato era già di 3-1 e mancavano meno di 10′ al termine, ecco che Pep tornando verso il suo "box" si è lasciato andare alla frustrazione.

Dopo aver visto una bottiglietta sul terreno di gioco nell'area a lui riservata, l'ha calciata con violenza. L'oggetto però ha preso proprio la direzione della panchina del Leeds, colpendo e bagnando un componente della stessa. Guardiola si è accorto immediatamente di quanto accaduto e con le mani in testa, imbarazzato e sconvolto, ha iniziato a correre verso l'avversario colpito per scusarsi. Un incidente e nulla di più per Guardiola, che non aveva alcuna intenzione di prendersela con qualcuno del Leeds.

La scena però è diventata virale e molti tifosi avversari non hanno gradito sui social. Infatti a prescindere dal destro non preciso del mister, in tanti hanno sottolineato che comunque calciando in quella direzione avrebbe potuto colpire qualcuno o della sua o dell'altra panchina. Questa volta sono bastate le scuse, la prossima Pep ci penserà su due volte prima di tornare a sfoderare le sue abilità da calciatore.