Haaland è il più veloce a fare 20 gol in Premier, una macchina da record: ora il primato di Shearer Erling Haaland ha impiegato 14 partite per segnare 20 gol in Premier League, è il più veloce della storia: un rendimento da record. Adesso nel mirino c’è il primato di Alan Shearer.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland è stato uno dei protagonisti della vittoria del Manchester City in casa del Leeds United. L'attaccante norvegese, dopo la rete in Carabao Cup al Liverpool, a Elland Road ha firmato una doppietta e ha fatto capire a tutti che la sosta non lo ha minimamente turbato. Anzi.

Il calciatore norvegese è nato nello Yorkshire nell'estate del 2000 perché suo padre Alf Inge in quel periodo giocava lì ma Erling non ha avuto pietà per il club della sua città natale e ha lasciato il segno senza nessun tipo di sentimentalismo.

Le due reti contro i Whites hanno portare il suo incredibile bottino in Premier League a 20 marcature, per una media spaventosa sotto tutti i punti di vista. Grazie a questa doppietta ha superato il padre Alfie, che ne realizzò 19 in 181 presenze.

Come già anticipato, con questa doppietta Haaland è diventato il più veloce a raggiungere i 20 gol nel campionato inglese: ci è riuscito in 14 partite, superando in questa speciale graduatoria calciatori del calibro di Kevin Phillips (21), Andrew Cole (23), Ruud van Nistelrooy, Diego Costa e Tony Yeboah (26).

Se dovesse continuare a segnare con questa frequenza il calciatore norvegese batterà certamente il primato di Alan Shearer, il miglior marcatore di sempre in Inghilterra con 34 centri in una stagione.

Stasera, rispetto ad altre volte, le reti non sono state affatto d'impatto per forza o capacità balistica: in occasione del primo gol ha sfruttato un assist di Grealish, dopo un errore dei difensori Liam Cooper e Robin Koch; mentre per il secondo ci ha pensato il portiere Meslier con un intervento poco deciso a spalancare la strada della terza rete ai Citizens.

Sono 26 le reti stagionali in 1.543 minuti per l'ex stella del Borussia Dortmund e sembra che non abbia nessuna intenzione di fermarsi.

Soddisfatto della vittoria in casa del Leeds anche Pep Guardiola: i Citizens sono ripartiti con un successo importante in campionato e hanno risposto all'Arsenal capolista, che ha battuto il West Ham poche ore fa. Un duello per il titolo, a suon di gol, che ci farà divertire.