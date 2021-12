Kulusevski si è operato per la sinusite: la Juventus fissa i tempi di recupero Dejan Kulusevski si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi legati alla sinusite acuta di origine odontogena.

A cura di Marco Beltrami

Proprio quando sembrava dare segnali di ripresa, Dejan Kulusevski è costretto a fermarsi. Quello che Allegri aveva definito in conferenza stampa come "un mal di denti" ha spinto lo svedese a finire sotto i ferri. La Juventus in un comunicato ufficiale ha formalizzato lo stop dell'ex esterno del Parma che si è sottoposto ad un intervento chirurgico per porre fine alla sinusite acuta di origine odontogena che lo stava tormentando.

Dejan Kulusevski e la Juventus hanno deciso dunque di risolvere una volte per tutte il problema ai denti, che da un po' di tempo impediva al giocatore di allenarsi nel migliore dei modi, alla luce delle conseguenze anche legate appunto alla sinusite. L'ultima nota bianconera è esplicativa in tal senso: "Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito".

Come noto la sinusite è un'infiammazione dei seni paranasali, ovvero le cavità inserite nello spessore delle ossa craniche, che provoca un mal di testa molto fastidioso. Nel caso specifico di "origine odontogena" si fa riferimento all'origine speciale della patologia che non va ricercata all'interno del naso ma a livello dei denti. E come appunto reso noto dal tecnico bianconero, già da giorni Kulusevski è stato tormentato da questo tipo di fastidio che si è poi esteso anche alla testa.

Inevitabile dunque lo stop forzato per Kulusevski, con la Juventus che nel comunicato ha anche fatto il punto della situazione sulle tempistiche per il recupero. "Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva", è riportato nella nota dei bianconeri per evidenziare dunque che il giocatore dovrebbe saltare certamente il match di Champions contro il Malmo e la trasferta di Venezia. Allegri spera di recuperarlo per il match in casa del Bologna.