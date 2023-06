Kroos usa Bellingham per distruggere l’ex compagno al Real: “Qui non faceva altro che riposarsi” Toni Kroos ha parlato all’interno del suo podcast per commentare anche l’acquisto di Bellingham da parte del Real Madrid. Il centrocampista tedesco prende la palla al balzo per distruggere il suo ex compagno di squadra con i Blancos.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale questa mattina per annunciare l'acquisto dal Borussia Dortmund a titolo definitivo di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Ai tedeschi vanno 103 milioni di euro di parte fissa ai quali possono essere aggiunti altri 32 di bonus a seconda degli obiettivi raggiunti. Contratto di sei anni fino al 30 giugno 2029 per lui che rappresenta un investimento importante per il futuro del club spagnolo.

Acquisto che ha fatto molto felice la piazza e in generale le Merengues che avevano bisogno di un giovane del suo calibro che possa crescere in un club così blasonato come il Real e che soprattutto cancelli subito l'amarezza dei tifosi per la partenza di Karim Benzema. A proposito del suo acquisto ha parlato anche Toni Kroos, centrocampista tedesco che è un veterano della squadra di Madrid. All'interno del suo podcast, ‘Einfach mal Luppen', Kroos ha preso la palla al balzo parlando di Bellingham per aprire un discorso molto più ampio relativo ai giocatori che vengono pagati a queste cifre facendo un chiaro riferimento a un suo compagno di squadra: si tratta del belga Eden Hazard.

L’esperienza di Hazard al Real Madrid è stata piuttosto negativa.

Prima di affrontare questo discorso e aprire quello relativo a Bellingham, qualcuno gli ha chiesto spiegazioni sull'addio di Benzema: "Credo che in pochi sapessero che se ne sarebbe andato e tanti lo hanno scoperto dopo il comunicato ufficiale del club – ha spiegato – Non c'è stato nessun discorso o altro". A questo punto si apre proprio l'argomento riguardante l'acquisto dell'ormai ex Borussia Dortmund da parte del Real Madrid. "È un top player che molte squadre volevano per qualità ed età – ha detto – In generale ho molta fiducia in chi prende le decisioni a Madrid. Non l'ho seguito in modo esaustivo, ma ho visto il Dortmund in Champions League. La maggior parte delle volte ha giocato molto, molto bene. E se lo fa anche qui, sarà un grande acquisto. Se no, allora no".

Qualcuno gli fa evidentemente notare le cifre spese dal Real per Bellingham e lui a questo punto si lascia andare: "Avevamo un altro giocatore che è venuto qui per un sacco di soldi mettendo in pausa la sua carriera e sostanzialmente non faceva praticamente altro che riposarsi – ha concluso ancora in riferimento ad Hazard senza mai nominarlo – Erano un sacco di soldi, penso che tutti direbbero che non è stato un buon trasferimento. Ma cerchiamo di essere positivi." Hazard fu acquistato dal Real Madrid 4 anni fa dal Chelsea per circa 100 milioni di euro totalizzando però solo 76 partite con 7 gol realizzati. Di comune accordo le parti hanno deciso di rescindere il contratto il prossimo 30 giugno 2023 con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del 2024.