Koopmeiners si colpisce da solo, la stagione racchiusa in una giocata: è il più fischiato dai tifosi Koopmeiners si colpisce da solo contro l'Empoli con una giocata goffa e impacciata, una stagione racchiusa in un momento: è il più fischiato dai tifosi della Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Teun Koopmeiners si colpisce da solo contro l'Empoli con una giocata goffa e impacciata, una stagione racchiusa in un momento: è il più fischiato dai tifosi della Juventus. È stata un’altra serata da dimenticare in particolare per il centrocampista olandese e il video di una sua giocata è diventato virale sui social.

La Juventus è fuori anche dalla Coppa Italia: la squadra di Thiago Motta è stata eliminata in casa contro l’Empoli ai calci di rigore, che vedono sfumare così un altro obiettivo stagionale e sono ora caldissime in casa bianconera.

Koopmeiners si colpisce da solo, una stagione racchiusa in una giocata:

Koopmeiners è stato uno dei peggiori anche nella sfida contro l'Empoli e Thiago Motta lo ha richiamato in panchina poco dopo l'intervallo per inserire Yildiz e dare più imprevedibilità alla manovra bianconera dopo un primo tempo disastroso.

Il centrocampista olandese non è mai stato incisivo e si è reso protagonista di un'azione che è diventata virale sui social: il numero 8 bianconero, cercando di servire un compagno con una rovesciata, si colpisce da solo con una giocata goffa e impacciata. La sua stagione può essere racchiusa in quel momento.

Si è parlato molto delle difficoltà di adattamento di Koop alla Juventus e pare che lui abbia mostrato una certa insofferenza nel non riuscire a dimostrare il suo vero valore: una questione mentale, quindi, più che di campo.

Thiago Motta sui fischi a Koopmeiners e Nico: "Rispetto il pubblico, è stato gentile con tutti noi"

Dopo il match dell’Allianz Stadium Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa anche dei fischi a Koopmeiners e Nico Gonzalez: "Rispetto il pubblico che è stato gentile con tutti noi. Meritavamo molto di più da quello che abbiamo sentito oggi per atteggiamento sbagliato e approccio di una partita giocata per la Juventus. Non è una bella sensazione, bruttissima. L’esigenza in una squadra come la nostra è vincere, oggi non è stato il caso. Abbiamo sbagliato completamente noi la partita".