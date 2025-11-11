Kolo Muani fermato dall’ennesimo infortunio: l’ex Juve costretto a indossare una maschera protettiva
La stagione di Randal Kolo Muani non è iniziata proprio benissimo. Dopo aver concluso il Mondiale per Club con la maglia della Juventus, l'attaccante francese è rientrato dal prestito in bianconero al PSG, proprietario del cartellino. Dopo un lungo corteggiamento e tira e molla tra il club parigino e quello della Vecchia Signora, l'accordo per la cessione del giocatore a titolo definitivo in Italia non è arrivata, e così nell'ultimo giorno di mercato Kolo Muani è diventato un giocatore del Tottenham in prestito secco.
Purtroppo però in Inghilterra la sua stagione è iniziata con un infortunio muscolare che l'ha costretto a restare fermo per diverse partite prima del rientro in gruppo. Oggi l'ennesimo infortunio a seguito dell'ultima sfida di campionato degli Spurs contro il Manchester United. Uno stop che ha negato a Kolo Muani di unirsi al ritiro della nazionale francese a causa della frattura alla mandibola riportata sabato. Kolo Muani non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ma tuttavia, il nazionale francese dovrà indossare una mascherina protettiva al suo ritorno in campo.
"Ci ho provato, non si vede niente, non si vede proprio niente – ha detto l'attaccante francese in una dichiarazione riportata da RMC Sport -. È dura, dev'essere complicato (giocare con quella mascherina)", ha commentato l'ex Juventus. Il peggio è stato evitato. L'ex Juve fu sostituito all'intervallo della sfida contro i Red Devils a causa di una frattura alla mandibola, ma non avrà bisogno di un intervento chirurgico. Come riportato dal Daily Mail , l'attaccante è stato visitato lunedì da uno specialista per valutare i danni causati dallo scontro con Maguire.
Dovrà però giocare con una mascherina protettiva, proprio come ha fatto Mbappé durante Euro 2024 dopo l'infortunio al naso. Ora tocca a lui indossare una mascherina protettiva per tornare in campo il prima possibile. Di fatto questo inconveniente gli è costato anche il posto nelle prime due partite della nazionale francese di Didier Deschamps. Kolo Muani ha dovuto rinunciare proprio a causa di questo infortunio ed è stato sostituito dall'ex Udinese, Thauvin. Dovrebbe tornare a disposizione del Tottenham per le sfide contro l'Arsenal (23 novembre) e la partita di Champions contro la sua ex squadra, il PSG (26 novembre).