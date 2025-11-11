Kolo Muani fermato dall’ennesimo infortunio: l’ex Juve costretto a indossare una maschera protettiva

Kolo Muani sarà costretto a indossare una maschera protettiva sul volto dopo l’infortunio rimediato nella sfida tra Tottenham e Manchester United. L’ex ha riportato una frattura alla mandibola.

La stagione di Randal Kolo Muani non è iniziata proprio benissimo. Dopo aver concluso il Mondiale per Club con la maglia della Juventus, l'attaccante francese è rientrato dal prestito in bianconero al PSG, proprietario del cartellino. Dopo un lungo corteggiamento e tira e molla tra il club parigino e quello della Vecchia Signora, l'accordo per la cessione del giocatore a titolo definitivo in Italia non è arrivata, e così nell'ultimo giorno di mercato Kolo Muani è diventato un giocatore del Tottenham in prestito secco.

Purtroppo però in Inghilterra la sua stagione è iniziata con un infortunio muscolare che l'ha costretto a restare fermo per diverse partite prima del rientro in gruppo. Oggi l'ennesimo infortunio a seguito dell'ultima sfida di campionato degli Spurs contro il Manchester United. Uno stop che ha negato a Kolo Muani di unirsi al ritiro della nazionale francese a causa della frattura alla mandibola riportata sabato. Kolo Muani non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ma tuttavia, il nazionale francese dovrà indossare una mascherina protettiva al suo ritorno in campo.

Kolo Muani in azione contro il Manchester United.

"Ci ho provato, non si vede niente, non si vede proprio niente – ha detto l'attaccante francese in una dichiarazione riportata da RMC Sport -. È dura, dev'essere complicato (giocare con quella mascherina)", ha commentato l'ex Juventus. Il peggio è stato evitato. L'ex Juve fu sostituito all'intervallo della sfida contro i Red Devils a causa di una frattura alla mandibola, ma non avrà bisogno di un intervento chirurgico. Come riportato dal Daily Mail , l'attaccante è stato visitato lunedì da uno specialista per valutare i danni causati dallo scontro con Maguire.

Dovrà però giocare con una mascherina protettiva, proprio come ha fatto Mbappé durante Euro 2024 dopo l'infortunio al naso. Ora tocca a lui indossare una mascherina protettiva per tornare in campo il prima possibile. Di fatto questo inconveniente gli è costato anche il posto nelle prime due partite della nazionale francese di Didier Deschamps. Kolo Muani ha dovuto rinunciare proprio a causa di questo infortunio ed è stato sostituito dall'ex Udinese, Thauvin. Dovrebbe tornare a disposizione del Tottenham per le sfide contro l'Arsenal (23 novembre) e la partita di Champions contro la sua ex squadra, il PSG (26 novembre).