Koeman svela lo sfogo di Lang sul Napoli: “Mi ha raccontato dei 28 giorni di ritiro senza toccare un pallone”

Noa Lang vive un momento complicato al Napoli tra minuti ridotti in campo e frustrazione crescente: Koeman lo convoca in con la nazionale olandese e racconta lo sfogo dell’esterno azzurro di qualche settimana fa sui metodi di lavoro che ha trovato in Italia.

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha commentato la convocazione di Noa Lang in vista delle prossime gare della sua nazionale. In conferenza stampa, il CT degli Oranje ha raccontato di aver parlato con il giocatore a settembre, chiedendogli come stessero andando le cose in Italia: Lang gli avrebbe confidato di non aver toccato un pallone durante i 28 giorni di ritiro.

“Per un giocatore è un vero cambiamento, bisogna stringere i denti. Ma non è una situazione così negativa se i tecnici lo osservano”, ha spiegato Koeman, sottolineando che ogni allenatore ha il suo metodo. L’Olanda affronterà Polonia e Lituania nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, mentre Lang spera di avere spazio in campo.

Koeman e lo sfogo di Lang: "Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone"

Il CT dell'Olanda ha parlato così della conversazione avuta con Lang: "A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo".

Lang è arrivato al Napoli durante la sessione estiva per circa 25 milioni di euro, con un contratto fino al 2030. Le premesse erano importanti, visto che in Eredivisie al PSV aveva messo a bilancio 11 gol e 10 assist nell’ultima stagione, ma il minutaggio è stato risicatissimo: 110 minuti totali tra Serie A e Champions, mai da titolare.

Non è la prima volta che il calciatore si fa notare per le sue dichiarazioni, perché dopo il 6‑2 subito dal Napoli dal PSV Eindhoven Lang ha parlato in modo secco e amaro: "Meglio che non dica nulla, penso che ogni giocatore voglia giocare, no? Non so cos’altro fare. Mi sto allenando duramente, ma non ho altra scelta". E sul rapporto con l’allenatore Antonio Conte: "Gli ho parlato una sola volta".

In merito a questo sfogo Koeman ha spiegato che "ogni allenatore ha il proprio metodo", quasi a giustificare l’attesa o la mancata fiducia nel ragazzo. L'esterno olandese chiede spazio ma la situazione non è semplicissima anche vista la situazione attuale che sta vivendo il Napoli: queste uscite pubbliche sicuramente non piaceranno a Conte e non aiuteranno Lang a conquistarsi un posto dal primo minuto.