Klose vittima dei ladri, si ritrova la casa svaligiata: bottino da 100mila euro Brutta sorpresa per Miro Klose, l’ex centravanti tedesco con un passato anche nella Lazio. Ladri si sono introdotti nell’abitazione di Monaco, portando via un bottino importante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Miroslav Klose come molti suoi ex colleghi ha vissuto un'esperienza terribile. L'ex bomber tedesco con un passato anche nella Lazio, è stato vittima di un furto. Il classe 1978 ha dovuto fare i conti con i ladri che hanno fatto irruzione nel suo appartamento portando via beni di lusso. Un colpo perfettamente riuscito a giudicare da quanto rivelato dalla polizia.

A svelare quanto accaduto in Baviera è stato il quotidiano Bild. Klose, che dopo la formidabile avventura da calciatore che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della nazionale tedesca con cui ha vinto un Mondiale ha intrapreso una carriera da allenatore, si trovava con la sua famiglia in Cina quando ha ricevuto la brutta notizia. A quanto pare due giorni prima di Natale, alcuni malviventi sono riusciti ad entrare nell'appartamento dell'ex grande gloria. Si è concretizzato tutto tra le 22 e le 23 del 22 dicembre.

Due o più ladri si sono intrufolati nell'appartamento momentaneamente disabitato, attraverso il balcone del secondo piano. A quanto pare una finestra sul retro dell'edificio è stata sfondata, anche se nessuno si è accorto di nulla. Un residente ha detto al giornale: "Non possiamo nemmeno immaginarlo. Quando è avvenuta l'irruzione, il vicino, che vive al fianco della famiglia Klose, era in casa. Ma non ha sentito niente". Un agente di polizia ha spiegato: "Tutto suggerisce che i ladri esperti fossero al lavoro qui. In genere, vengono spiati per giorni e settimane. Così scoprono le abitudini dei residenti: quante persone vivono nell'appartamento, quando sono a casa, ci sono dipendenti?".

Leggi anche Lazio prima o seconda nel girone di Champions se… cosa serve per andare agli ottavi da testa di serie

Purtroppo per l’ex centravanti di Kaiserslautern, Werder Brema, Bayern Monaco e Lazio, il bottino è stato importante. Secondo la Bild sono stati portati via contanti, gioielli, borse e oggetti preziosi per un valore complessivo di 100mila euro. Anche Miro Klose dunque si aggiunge alla lista degli sportivi vittime di furti in casa, in continuo e costante aggiornamento.