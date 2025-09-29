Klopp tentato da una squadra ricchissima: potrebbe tornare in panchina dopo un anno e mezzo

Dopo la lunga parentesi con il Liverpool Jurgen Klopp non ha mai mostrato entusiasmo per tornare in panchina, ma l'ultima suggestione potrebbe fargli cambiare idea dopo un anno e mezzo. Il tedesco, attualmente Head of Global Soccer della galassia calcistica di Red Bull, potrebbe rimettersi in gioco in un campionato per lui inedito ma sicuramente molto ricco: è il preferito dell'Al-Ittihad per sostituire Blanc, cacciato dopo la prima sconfitta stagionale.

I sauditi puntano a un nome di grande spessore internazionale per far rialzare la squadra e lottare per la vittoria del campionato, e secondo alcune fonti citate dal quotidiano Al-Riyadh tutte le strade portano verso l'ex tecnico dei Reds che guarda il campo da lontano, forse con il desiderio di tornare a essere protagonista. Tra i nomi sondati dal club c'è anche quello dell'italiano Luciano Spalletti, rimasto senza squadra dopo l'esonero dalla Nazionale.

Jurgen Klopp è il coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull

Klopp in Arabia Saudita, la suggestione

Non c'è ancora una pista concreta, ma l'idea dell'Al-Ittihad è quella di bussare alla porta di Klopp per capire se esistono margini per un clamoroso ritorno in panchina. Il tedesco ha escluso la Premier League fin dal primo istante e forse stare lontano dal calcio europeo sarebbe un modo facile per rimettersi in gioco senza fare uno sgarbo al suo vecchio Liverpool. I sauditi si stanno muovendo per avviare i contatti con i grandi allenatori europei attualmente a spasso, ma lui resta il preferito e probabilmente anche l'unico irraggiungibile.

Ovviamente a sua disposizione ci sarebbe un contratto faraonico, con benefit e bonus che lo ricoprirebbero d'oro anche se questo potrebbe non bastare per convincerlo. In caso di risposta negativa da parte di Klopp l'Al-Ittihad potrebbe spostare i riflettori su Spalletti oppure su Xavi, gli altri presenti nella lista per sostituire Blanc.