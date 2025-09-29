Klopp tentato da una squadra ricchissima: potrebbe tornare in panchina dopo un anno e mezzo
Dopo la lunga parentesi con il Liverpool Jurgen Klopp non ha mai mostrato entusiasmo per tornare in panchina, ma l'ultima suggestione potrebbe fargli cambiare idea dopo un anno e mezzo. Il tedesco, attualmente Head of Global Soccer della galassia calcistica di Red Bull, potrebbe rimettersi in gioco in un campionato per lui inedito ma sicuramente molto ricco: è il preferito dell'Al-Ittihad per sostituire Blanc, cacciato dopo la prima sconfitta stagionale.
I sauditi puntano a un nome di grande spessore internazionale per far rialzare la squadra e lottare per la vittoria del campionato, e secondo alcune fonti citate dal quotidiano Al-Riyadh tutte le strade portano verso l'ex tecnico dei Reds che guarda il campo da lontano, forse con il desiderio di tornare a essere protagonista. Tra i nomi sondati dal club c'è anche quello dell'italiano Luciano Spalletti, rimasto senza squadra dopo l'esonero dalla Nazionale.
Klopp in Arabia Saudita, la suggestione
Non c'è ancora una pista concreta, ma l'idea dell'Al-Ittihad è quella di bussare alla porta di Klopp per capire se esistono margini per un clamoroso ritorno in panchina. Il tedesco ha escluso la Premier League fin dal primo istante e forse stare lontano dal calcio europeo sarebbe un modo facile per rimettersi in gioco senza fare uno sgarbo al suo vecchio Liverpool. I sauditi si stanno muovendo per avviare i contatti con i grandi allenatori europei attualmente a spasso, ma lui resta il preferito e probabilmente anche l'unico irraggiungibile.
Ovviamente a sua disposizione ci sarebbe un contratto faraonico, con benefit e bonus che lo ricoprirebbero d'oro anche se questo potrebbe non bastare per convincerlo. In caso di risposta negativa da parte di Klopp l'Al-Ittihad potrebbe spostare i riflettori su Spalletti oppure su Xavi, gli altri presenti nella lista per sostituire Blanc.