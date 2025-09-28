Blanc esonerato dall’Al-Ittihad a causa di Benzema: via dopo la sconfitta contro Cristiano Ronaldo

Sono passate solo quattro giornate dall'inizio di questo nuovo campionato e l'Al-Ittihad si ritrova già senza allenatore. Laurent Blanc è stato esonerato dalla squadra saudita dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il primo KO di questa stagione che però gli è costato carissimo. È bastato un solo passo falso per giocarsi il posto in panchina, condizionato anche dal parere negativo di Karim Benzema che con lui non aveva grande feeling. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa saudita Arriyadiyah il capitano della squadra avrebbe avuto un ruolo centrale nell'esonero dell'allenatore, anche se un portavoce della società avrebbe smentito formalmente questa teoria.

Benzema dietro all'esonero di Blanc

Il sospetto in Arabia Saudita è che l'attaccante francese possa aver influito sull'esonero del suo connazionale, sbarcato un anno fa nella Saudi Pro League. Blanc aveva un contratto fino al 2026 ma è stato mandato via dopo la quarta partita di campionato, coincisa con la sua prima sconfitta. Riceverà una buonuscita pari a qualche mese di stipendio, circa 1.5 milioni di euro (ne percepiva 4 all'anno) e nel frattempo l'Al-Ittihad cercherà un nuovo tecnico al quale affidarsi per vincere, dopo aver già messo in bacheca campionato e coppa lo scorso anno.

Ma il sospetto tra i tifosi è che dietro la scelta di salutare Blanc ci sia stato il parere negativo di Benzema. La società si sarebbe consigliata con lui in un summit che si è tenuto ieri, tra le 22 e la mezzanotte in gran segreto. I vertici avrebbero ascoltato il parere del francese, capitano della squadra, e avrebbero quindi deciso di esonerare l'allenatore poche ore dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.