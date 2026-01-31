Kılıçsoy incanta con una rovesciata straordinaria in Cagliari-Verona: un gesto tecnico meraviglioso

Semih Kılıçsoy firma un gol spettacolare in rovesciata contro l’Hellas Verona: il gesto tecnico dell’attaccante turco è meraviglioso. Il Cagliari domina e vince 4-0, centrando la terza vittoria consecutiva.

Semih Kılıçsoy è stato protagonista di una rete di rara bellezza nell'anticipo tra Cagliari e Hellas Verona, valida per la 23ª giornata di Serie A. L’attaccante turco ha lasciato il segno con una rovesciata destinata a entrare tra le immagini più spettacolari del campionato.

Il Cagliari aveva sbloccato il risultato al 36’ con Mazzitelli e poco dopo Kılıçsoy su un cross preciso di Sebastiano Esposito dalla destra ha colpito di prima intenzione con un gesto tecnico fantastico, infilando il pallone tra le gambe del portiere Perilli.

Per Kılıçsoy si tratta del quarto centro in campionato, conferma di un momento di forma in costante crescita. L’attaccante turco è rimasto in campo fino al 66’, prima di lasciare spazio a Borrelli.

La gara è stata poi indirizzata definitivamente dall’espulsione di Amin Sarr al 51’, con il Cagliari che ha dilagato fino al 4-0 grazie alle reti di Sulemana e Idrissi nel finale, conquistando il terzo successo consecutivo e salendo a quota 28 punti in classifica.

