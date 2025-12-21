Kilicsoy illude il Cagliari, il Pisa la pareggia con Moreo nel finale: termina 2-2 la sfida salvezza

Tra Cagliari e Pisa finisce 2-2. Gol ed emozioni alla Unipol Domus. I sardi avevano ribaltato l’iniziale vantaggio di Tramoni trovando anche il momentaneo 2-1 con Kilicsoy, poi Moreo nel finale ha gelato Pisacane.

Prima Tramoni poi nella ripresa Folorunsho e Kilicsoy ribaltano l'iniziale vantaggio del Pisa e portano il Cagliari davanti. La squadra di Pisacane sembrava avesse fatto sua la partita ma proprio nel finale Moreo riesce a riportare di nuovo il punteggio in parità. Finisce così 2-2 la sfida salvezza alla Unipol Domus. Un punto che muove la classifica di entrambe le squadre.

Tramoni gela la Domus Arena nel primo tempo

Più Pisa che Cagliari nella prima frazione e infatti dopo 45 minuti sono i toscani a passare in vantaggio per primi con il rigore messo a segno dall'ex Tremoni capace di sfruttare al meglio il penalty procurato per il fallo di mano in area di Adopo. La squadra di Gilardino però è stata subito molto aggressiva sin dall'inizio sfiorando la rete in almeno un paio di occasioni. Prima Canestrelli con un tacco improbabile rischia di sorprendere Caprile poi Piccinini da posizione defilata sulla destra tenta di potenza di mettere la palla in rete e che invece finisce alta.

Il Cagliari racchiude le sue occasioni migliori in una sortita offensiva di Gaetano. Il suo diagonale mancino sul secondo palo finisce di pochissimo fuori con Semper ormai battuto. Il Cagliari davanti crea ma il Pisa in difesa fa buona guardia a differenza dei sardi che invece, soprattutto con Mina, sono sembrati un po' distratti e finiti spesso in errori grossolani anche di impostazione. Il gol di Tramoni di fatto è una mazzata per un Cagliari che nella ripresa deve fare sicuramente di più. Pisacane ha infatti preso subito i dovuti accorgimenti.

Nel secondo tempo la partita diventa divertente e ricca di gol

Nella ripresa entra in campo Idrissi al posto di Obert. Il Cagliari però sembra diverso e molto più aggressivo. E infatti ecco che da destra arriva il cross perfetto di Zappa per la testa di Folorunsho bravo a sbucare alle spalle di un avversario e mettere la palla in porta. Cadendo però l'ex Napoli scivola violentemente contro il palo facendosi male il ginocchio che quasi si piega. La smorfia di dolore del giocatore non lascia spazio ad altre interpretazioni e infatti Pisacane è costretto a sostituirlo subito facendo entrare Mazzitelli.

L'infortunio di Folorunsho non ferma il Cagliati che però riesce anche a trovare il gol del 2-1 e quindi del definitivo sorpasso grazie a Semih Kılıçsoy che spalle alla porta riesce a girarsi e mettere in rete il tiro che lascia fermo Semper. Finita? Neanche per sogno. Quando sembrava ormai finita la partita col Pisa alle corte ecco che proprio la squadra toscana si affaccia in attacco trovando il gol del 2-2 grazie a Moreo bravo a sbucare nella difesa del Cagliari mettere in rete il pallone che vale il definitivo pareggio che chiude la partita.