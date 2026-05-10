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Kevin-Prince Boateng: “Mio fratello non merita niente di quello che ha vinto, con lui non ho legami”

Boateng non ha nascosto il risentimento e l’invidia che prova verso il fratello: “Non merita la Champions che ha vinto, non abbiamo mai avuto un buon rapporto”
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A cura di Ada Cotugno
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Kevin-Prince Boateng si è aperto sinceramente sul rapporto con suo fratello Jerome, fatto di contrasti e di attacchi a distanza che li hanno portati ad allontanarsi sempre di più. Hanno percorso due carriere diverse, scegliendo anche di non rappresentare la stessa nazionale. Oggi non si pungono più a vicenda e hanno rotto tutti i ponti, come ha dichiarato l'ex Milan in un'intervista in cui ha sferrato l'ennesimo attacco al fratello. "Non abbiamo alcun legame" ha chiarito il maggiore dei due, parlando anche dell'invidia e delle gelosie che da sempre li hanno accompagnati.

Boateng ha rotto i legami con il fratello

Parlando nel podcast di Andreas Poke l'ex giocatore ha ribadito che non sente più Jerome: i due sono fratellastri (stesso padre ma madri diverse) e hanno vissuto in parallelo la propria carriera non facendosi mancare frecciatine pubbliche e gesti che hanno reso ben chiaro il rapporto turbolento che da sempre li lega. Hanno due personalità diverse e Boateng ha raccontato che tra loro c'è anche tanta gelosia: "Non abbiamo mai avuto un buon rapporto perché lui è molto diverso da me. L'ho visto diventare una superstar e ho sempre pensato che non meritasse nulla di ciò che ha ottenuto perché sono io quello che ha fatto i passi avanti. E anche quelli sbagliati, gli ho spianato la strada".

@pokeandreas

Why Kevin-Prince Boateng Doesn’t Speak With His Brother.

♬ original sound – pokeandreas – pokeandreas

L'ex Milan ha anche raccontato che non è felice dei successi che ha raggiunto il fratello, anzi è geloso perché ha coronato il suo sogno di vincere la Champions League: "Ci sono stati momenti nella mia carriera in cui sono stato geloso di lui, perché ho sempre voluto vincere la Champions League. È l'unica cosa che conta. Vincere la Coppa del Mondo non mi interessa, vincere il campionato non mi interessa. Voglio vincere la Champions League. Lui ha vinto la Champions League e ho pensato: ‘Non se la merita, amico'".

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