Kessié lascia sbigottiti i tifosi del Barcellona: è in vacanza con la maglia di un’altra squadra Grandi polemiche attorno a Franck Kessié. Il centrocampista del Barcellona è stato immortalato in una serie di video mentre ha indosso la maglia del Bayern Monaco. Tifosi blaugrana furiosi.

A cura di Alessio Morra

Franck Kessié non ha vissuto una grande stagione con il Barcellona, anche se ha vinto la Liga con i catalani. Il suo futuro è tutto da scrivere. Si era parlato per lui di un ritorno in Serie A nell'ambito di una possibile trattativa con l'Inter, trattativa che non si farà perché lo scambio con Brozovic è svanito (il croato andrà in Arabia). Ma mentre si gode le vacanze l'ex del Milan conquista la copertina l'ivoriano ha fatto infuriare i tifosi del Barcellona.

In Serie A è esploso, ha mostrato le sue qualità con l'Atalanta, poi è passato al Milan. Uno dei pochi acquisti azzeccati dell'era Mirabelli. Con i rossoneri da protagonista ha vinto lo scudetto nel 2022, poi l'addio, anche fragoroso. No alla proposta di rinnovo e firma con il Barcellona, che lo ha prelevato a costo zero. Un acquisto importante. Ma Kessié non si è confermato su alti livelli. Ha giocato anche tanto, ma non è mai stato uno degli intoccabili di Xavi. E per questo il suo futuro è in discussione.

Radio mercato lo ha avvicinato pure all'Inter, ma la trattativa non è nemmeno partita. In attesa di capire cosa sarà del suo futuro, Kessié è tornato a casa, è in Costa d'Avorio, dove si rilassa e si ritempra per la nuova stagione. Nelle scorse ore sono spuntati diversi video del centrocampista che è in compagnia probabilmente di amici o familiari. Fin qui tutto normale. Ma una particolarità c'è. Perché il calciatore in vacanza indossa una maglia del Bayern Monaco. E ovviamente: apriti cielo.

L'immagine è diventata virale. Un calciatore del Barcellona che indossa la maglia di un'altra squadra di calcio, per giunta una delle rivali storiche, che tre anni fa vinse 8-2 in Champions con i catalani. Molti tifosi si sono infuriati e hanno protestato per quella scelta, vista in modo assai negativo, e senz'altro inopportuna.

Facile pensare, considerato che la maglietta del Bayern che indossa Kessié è quella della stagione 2022-2023, che sia quella che il calciatore ha scambiato con un avversario durante uno dei due incontri di Champions disputati lo scorso autunno (vinti entrambi dal Bayern 2-0, 0-3).

Polemiche anche per il pantaloncino, bianco, che per alcuni sarebbe quello del Real Madrid, arci-rivale del Barcellona. Ma questo non è vero. Il pantaloncino è quello della Costa d'Avorio e il numero 8 certifica ciò. Perché Kessié indossa quel numero quando gioca con la sua nazionale.