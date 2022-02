Kepa entra e sbaglia il rigore decisivo, Tuchel lo difende: “Se volete incolpare qualcuno, sono qui” Kepa Arrizabalaga nel mirino dopo essere entrato solo per i rigori della finale di Carabao Cup: Tuchel lo difende e si assume tutte le responsabilità.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono momenti in cui le scelte pesano di più, altri in cui vengono enfatizzate e altri in cui tutto si nota molto meno. Quello di Kepa sembra un destino legato ai calci di rigore che si ripresenta dopo tre anni ma questa volta l'esito non sorride al giovane portiere basco: quando lo abbiamo visto alzarsi dalla panchina per andarsi a prepararsi e poi rientrare dagli spogliatoi per il cambio tutti hanno pensato alla scena con Sarri e all'epilogo felice.

Questa volta non è andata così. Dopo che tutti i giocatori di movimento avevano segnato il loro tiro dal dischetto nella finale di Carabao Cup, è toccato ai due portieri: il primo a presentarsi sul dischetto è stato Kelleher, che ha battuto molto bene dagli undici metri, e poi è arrivato il turno di Kepa Arrizabalaga.

Il portiere di coppa era entrato perché considerato più bravo del suo collega Mendy, autori di una prestazione sontuosa, a neutralizzare i tiri dagli undici metri mai i calciatori del Liverpool non gli hanno lasciato mai scampo e a decidere in negativo per il Chelsea il match è stato proprio la sua conclusione: il suo tiro è finito alto sulla traversa regalando la coppa a Klopp e un grande dispiacere a tutti i tifosi Blues accorsi a Wembley.

Thomas Tuchel difende la sua scelta e nelle interviste post-gara prova a togliere il peso della sconfitta dell'errore del suo portiere: "L'abbiamo già fatto con Kepa. È un po' più bravo a parare i calci di rigore, ed è per questo che ho preso la decisione".

La finale della Carabao Cup si è conclusa ai calci di rigore con un incredibile 11-10 per il Liverpool dopo un match tiratissimo e di grande intensità. Quando è entrato in campo Kepa non avrebbe mai pensato di dover tirare dal dischetto e ad ammetterlo è lo stesso Tuchel: "È insolito che tutti gli 11 giocatori tirino dagli undici metri, oggi è successo".

A Wembley abbiamo visto una straordinaria serie di rigori che ha costretto entrambi i portieri a tirare in porta dagli undici metri e Kepa, a differenza dell'ultima finale quando si impuntò con Sarri per restare in campo, si è rivelato uno sfortunato ragazzo calciando alto sopra la traversa.

Tuchel si è assunto tutta la responsabilità di questa scelta e della sostituzione di Mendy al 118′ per far entrare Kepa: "Sanno quanto è bravo e ha semplicemente più tempo per farlo di Edou (Mendy) sul campo di allenamento. Oggi è stato un po' dura per lui essere l'unico che ha sbagliato il rigore, ma non c'è nessuna colpa. Prendo le decisioni quando voglio. Non posso ri-giudicare le mie decisioni dopo il risultato. Ovviamente, se c'è qualche colpa, è colpa mia. Sono il ragazzo che prende le decisioni, a volte funziona e a volte no".