Keita Baldé torna a giocare in Italia dopo il triangolo con Wanda Nara e Icardi: scelta di cuore Ufficiale la firma di Keita Baldé con il Monza. Nuova vita per l'attaccante che nelle ultime settimane aveva fatto parlare di sé per gli strascichi del triangolo con Wanda Nara e Mauro Icardi.

A cura di Marco Beltrami

Keita Baldé riparte dall'Italia e dal Monza. L'attaccante senegalese con cittadinanza spagnola è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra brianzola. Contratto fino al 30 giugno 2025 per l'ex di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari che arriva in biancorosso a mercato chiuso, essendo svincolato. La sua ultima precedenza risale al 2024 quando aveva vestito la maglia dei turchi del Sivasspor. Baldé è tornato alla ribalta negli ultimi mesi anche per una vicenda relativa al gossip passato con Wanda Nara, ex compagna di Mauro Icardi.

Keita Baldé al Monza, il contratto ufficiale

Fumata bianca dunque per Keita Baldé dopo i test dei giorni scorsi con il Monza. Alessandro Nesta tornato alla corte del club lombardo avrebbe dato il suo via libera al tesseramento dell'attaccante che si spera possa mettere la sua esperienza alla squadra fanalino di coda della Serie A. Dopo 185 presenze nel massimo campionato italiano e 41 gol, una nuova vita per il classe 1995 che era rimasto senza squadra dopo la sua ultima avventura in Turchia.

Keita Baldé e la storia con Wanda Nara e Mauro Icardi

In pratica il giocatore africano avrebbe avuto una relazione con l’argentina quando questa era ancora sposata con Maurito. Quest’ultimo avrebbe poi deciso di svelare il tutto anche pubblicamente e contattando direttamente l’ex moglie di Keita per metterla in guardia. Come se non bastasse sono state divulgate online anche le immagini relative a Wanda Nara che ballava nella camera da letto dell'ex compagno di squadra di suo marito, una prova della loro presunta vicinanza.

Proprio per questo Baldé ha deciso di procedere per vie legali nei confronti dei due con tanto di denuncia per "danni, perdite e molestie sistematiche". Infatti l'ex Lazio si è detto coinvolto nel polverone contro la sua volontà, una situazione che lo spinge a chiedere un risarcimento milionario. Questo il messaggio sui social sull'argomento: "A causa dei recenti eventi che mi hanno coinvolto, mio ​​malgrado, sono stato costretto a rivolgermi ai miei avvocati Donatella Minutolo e Alessandro Simionato per tutelare la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli minorenni ma anche quella di Simona, che è stata coinvolta senza alcuna colpa e sta crescendo i nostri figli con amore e dedizione".

E sembra che anche questa scelta di tentare la fortuna con il Monza sia legata alla volontà di stare vicino alla sua ex moglie e ai suoi figli. Simona Guatieri ai microfoni di Verissimo ha infatti parlato di quanto Baldé volesse mostrarle maggiore vicinanze con la speranza magari anche di ritrovarsi dopo gli errori commessi. Ecco allora la nuova vita in biancorosso con la voglia forte di scrivere pagine importanti sportive e non solo.