Keita Baldé ha denunciato Wanda Nara: ha chiesto a lei e Icardi un risarcimento a sei zeri Keita Bladé si tutela e ha presentato una denuncia contro Wanda Nara e Mauro Icardi: "Non sono un santo o qualcosa del genere, ho commesso un errore ma voglio uscire da questa m***a".

A cura di Ada Cotugno

Il triangolo amoroso tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Keita Baldé potrebbe costare carissimo alla coppia di argentini: il loro matrimonio è ormai finito, soprattutto dopo che l'attaccante ha ufficializzato la sua relazione con Maria Eugenia Suarez, ma di recente sono diventati virali le immagini della showgirl che ballava nella camera da letto dell'ex compagno di squadra di suo marito. Il senegalese ha deciso di vendicarsi per il danno di immagine che gli è stato procurato e anche per la sofferenza che questa storia ha portato a lui e a tutta la sua famiglia.

Per questo motivo il giocatore sarebbe andato per vie legali rivolgendosi al tribunale italiano, deciso a chiedere un cospicuo risarcimento. Il giornalista Juan Etchegoye durante il programma Desayuno americano ha rivelato che Keita Baldé ha presentato denuncia per "danni, perdite e molestie sistematiche" perché è stato convolto nella bolgia mediatica contro la sua volontà: la somma richiesta a Wanda Nara e Icardi sarebbe addirittura di sei zeri.

Keita Baldé ha denunciato Icardi e Wanda Nara

L'ex attaccante di Lazio e Inter si era già espresso sulla vicenda e su quanto il caos venuto a galla abbia provocato grandi danni a lui e alla sua famiglia. Keita Baldé aveva affidato le sue parole a una storia pubblicata su Instagram in cui annunciava che avrebbe agito per vie legali affidandosi ai suoi avvocati italiani: "A causa dei recenti eventi che mi hanno coinvolto, mio ​​malgrado, sono stato costretto a rivolgermi ai miei avvocati Donatella Minutolo e Alessandro Simionato per tutelare la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli minorenni ma anche quella di Simona, che è stata coinvolta senza alcuna colpa e sta crescendo i nostri figli con amore e dedizione".

Il giocatore ha avuto una relazione con Wanda Nara quando era ancora sposato con Icardi e di recente è stato diffuso un video che li riprendeva insieme. Il senegalese ha deciso di tutelarsi e secondo il giornalista sudamericano avrebbe chiesto un grande risarcimento: "Non sono un santo o qualcosa del genere, ho commesso un errore ma voglio uscire da questa m***a". Poi ha aggiunto alcuni dettagli relativi alla sua denuncia: "Riguarda danni, perdite e molestie sistematiche. Secondo quanto mi è stato riferito, ci sarebbe una somma di denaro già pattuita da Keita e una richiesta alla Giustizia come risarcimento economico per i danni causati. Lui è un calciatore serio e non vuole essere coinvolto in questo scandalo per un errore commesso nella sua vita".

Ma il dettaglio clamoroso riguarda proprio il risarcimento danni che avrebbe chiesto a Wanda Nara e Icardi: Keita Baldé infatti gli avrebbe presentato un conto da almeno sei zeri, una cifra enorme per mettere fine a questa storia e uscire dal triangolo amoroso che ha coinvolto i media di tutto il mondo.