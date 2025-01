video suggerito

Il video di Wanda Nara e Keita Baldé in camera da letto a Dubai diventa virale: Icardi aveva ragione La breve clip condivisa sui social dai media sudamericani ha fatto molto scalpore, arriva dopo il messaggio di Mauro Icardi in cui cita la relazione all'epoca della moglie, Wanda, con l'ex attaccante di Lazio e Inter.

Il video di Wanda Nara che balla nella camera da letto di un albergo con Keita Baldé è diventato subito virale. Risalirebbe a gennaio 2023, secondo la ricostruzione fatta dai media sudamericani, e sarebbe la prova del tradimento citato dalla ex moglie del calciatore, Simona Gautieri (la rottura del matrimonio arrivò proprio in seguito a quelle voci che non erano solo gossip), e da Mauro Icardi anche nell'ultimo post condiviso sui social. E che invece la sua coniuge separata ha smentito duramente ("ho dovuto togliere il telefono ai miei figli"). Fu proprio l'ex Inter a mostrarle alcune immagini compromettenti che mandarono a monte le nozze da poco celebrate. Ed è stato lui stesso, nel giorno in cui ha ufficializzato la relazione con Eugenia ‘la China' Suarez (già venuta alla luce ai tempi del Paris Saint-Germain), a sbeffeggiare L-Gante (il rapper argentino che ha avuto una storia con la ex consorte).

Cosa si vede nel video di Wanda e Keita girato in camera da letto

Lo scandalo mediatico e giudiziario sulla vita privata di Icardi si arricchisce di un altro colpo di scena. El diario de Mariana ha mandato in onda lo scoop in cui si vedono Wanda Nara e Keita accennare passi di danza nella stanza di un hotel a Dubai (a quel tempo la manager era separata dal marito). Entrambi sono vestiti in maniera molto casual, appaiono rilassati e complici nel mettere in scena quel balletto improvvisato. La diffusione di quel materiale ha amplificato il chiacchiericcio più pruriginoso sul possibile rapporto tra i due, voci che s'erano rafforzate nelle ultime settimane anche in seguito alla pubblicazione di chat private molto particolari.

Il fotogramma dello scandalo: "A casa mia! Non posso crederci!"

È la testimonianza diretta dell'infedeltà denunciata da Icardi? Maurito aveva già un altro asso nella manica: aveva scoperto della frequentazione attraverso le telecamere di sicurezza sistemate nella sua abitazione (la collocazione temporale dell'episodio risalirebbe a luglio 2022). "A casa mia! Non posso crederci!", esclamò in un acceso scambio di messaggi con la moglie, divenuto pubblico grazie alla condivisione della chat da parte della giornalista Vicky Braier. Fu allora, video alla mano, che contattò la moglie del senegalese e le svelò tutto. E sarebbe proprio questo il filmato oggetto della presunta minaccia che Wanda avrebbe ricevuto per ritorsione dallo stesso Icardi. Tutte le tessere del mosaico sembrano combaciare.

La storia di infedeltà incrociate: il tradimento con la China a Parigi

Icardi ha alzato il velo nelle ultime ore sulla relazione con Eguenia la China Suarez. Prima ne ha parlato apertamente nel post su Instagram con il quale smentiva e attaccava Wanda Nara, poi ha mostrato anche una foto nella quale è abbracciato alla donna. "Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti… chi lo sa… – si legge nel testo a corredo dello scatto che li vede sorridenti – sono cose del destino… quel destino che trova sempre il modo di riunire due persone non importa quanto tempo passa o quante strade bisogna percorrere… Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelli che da bambini guardavamo accompagnati ogni notte e sognavamo tante cose.. Oggi, non ho bisogno di altri segnali.. so che con te, sono dove dovrei essere".

Un messaggio molto romantico e sentimenti che non hanno più bisogno di essere nascosti rispetto a tutto quanto cominciato nel 2021 a Parigi. All'epoca Icardi era attaccante del Paris Saint-Germain e fu in quel frangente che venne fuori il legame con la China. Lo confessò alla moglie e iniziò un altro capitolo della loro storia, quello di un lungo e turbolento addio fino alla separazione.