Kean spiega come è cambiata l’Italia con Gattuso: “Ci ha portato una cosa che ci mancava”

Il secondo tempo dell'Italia contro l'Estonia è stato spumeggiante e la vittoria per 5-0 è stata preziosa per permettere a Gattuso di cominciare benissimo la sua avventura come commissario tecnico. Buona la prima, anzi ottima soprattutto per la ripresa dove si sono viste tutte le dinamiche che potrebbero aiutare la Nazionale a conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026. Tra i protagonisti con un gol c'è stato anche Moise Kean, schierato in un attacco a due accanto a Mateo Retegui.

È la rivoluzione tattica più importante dell'allenatore, la prima forse di una lunga serie mirata a ridisegnare la squadra nei prossimi mesi. L'attaccante della Fiorentina ha segnato di testa, ha sbloccato la partita al 58′ e si è goduto l'ovazione dello stadio di Bergamo in una serata che potrebbe segnare la grande svolta per questa squadra. Con lui in gol anche Retegui con una doppietta, Raspadori e Bastoni.

Kean parla della nuova Italia

Ha segnato il primissimo gol dell'era Gattuso ed è destinato a diventare uno dei grandi protagonisti di questa Nazionale. Il CT ha optato per un attacco a due schierando Kean al fianco di Retegui, una combinazione che è stata fortunatissima per l'Italia e che ha creato dinamiche davvero interessanti. Lo stesso attaccante è felice di questa nuova coppia in campo: "È un grande attaccante, mi trovo bene con lui: abbiamo un’ottima collaborazione". Ma la novità più importante riguarda chiaramente la panchina, con l'arrivo del nuovo allenatore che dovrò portare a una scossa.

Intervistato ai microfoni della Rai nel post-partita Kean ha parlato chiaramente di cosa è cambiato con l'arrivo di Gattuso, sottolineando cosa era mancato in precedenza: "Il mister ci ha trasmesso grinta, quella che ci mancava. Ha più esperienza di noi e ci ha dato ciò che serviva. Speriamo di andare avanti su questa strada".