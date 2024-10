video suggerito

Kean rivede incredulo il clamoroso gol divorato a porta spalancata: “Lo faceva pure mio figlio” Le immagini del gol divorato nel secondo tempo di Fiorentina-TNS hanno lasciato Kean senza parole: “Sono stato un po’ sfortunato, sono occasioni in cui far gol” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Europa regala soddisfazioni a Moise Kean che ha contribuito alla vittoria della Fiorentina sui TNS all'esordio in Conference League segnando il 2-0. Ma nella ripresa il conteggio poteva essere molto più largo per la Viola che ha sprecato diverse occasioni per poter dilagare contro i gallesi: un piccolo rimpianto per la squadra di Palladino, soprattutto in una competizione inedita dove la differenza reti può decidere chi è dentro e chi resta fuori. Subito dopo la partita l'attaccante ha rivisto dai monitor il clamoroso pallone sciupato nel finale, immagini davanti alle quali non si è nascosto e che gli hanno fatto fare una giusta critica alla sua partita che ha avuto qualche sbavatura.

Kean rivede il gol divorato

Mosso davanti alle immagini l'attaccante della Fiorentina ha davvero poco da dire per giustificare l'enorme errore commesso davanti al portiere dei TNS e che avrebbe potuto regalare una gioia in più ai tifosi della Fiorentina. Il portiere era ormai in caduta, messo fuori uso dal cross tagliente di Dodo, e a Kean non restava altro che fare un buono stop e appoggiare il pallone dentro la porta da due passi. Una missione apparentemente facile ma che non ha portato risultati: l'ex Juve è inciampato sul pallone e ha perso l'attimo giusto per poter segnare una rete facile.

Ai microfoni di SkySport nel post partita è brutalmente onesto (con un velo di autorionia): "Quel gol lì lo faceva pure mio figlio". Kean sa benissimo di aver sciupato un'occasione d'oro e a rivedere tutta l'azione appare quasi incredulo di non aver segnato. Per fortuna la Fiorentina aveva già archiviato il risultato e l'errore non gli è costato caro: "Sono stato un po' sfortunato, sono occasioni in cui far gol. È andata così, ma comunque i gol si fanno e si sbagliano, l'importante oggi era rientrare con la vittoria".