Kazuyoshi Miura ha strappato un altro personalissimo record nel mondo del calcio internazionale. Dopo essere diventato il primo giocatore in assoluto ad aver giocato in 5 decadi differenti da oggi è anche l'unico calciatore a essere sceso in campo all'età di 53 anni, sei mesi e 28 giorni, diventando il più anziano di sempre nella storia della J1, la Serie A giapponese. E' accaduto in occasione del match di campionato di questo pomeriggio, in cui Miura ha giocato tra le fila dello Yokohama contro il Kawasaki Frontale.

Per Miura, che in Italia molti se lo ricordano tra le file del Genoa in Serie A, ha frantumato il primato precedente, stabilito nel 2012 dall’altro giapponese Masashi Nakayama che era sceso in campo all'età di 45 anni 2 mesi e un giorno. Nulla in confronto a quanto fatto dall'attaccante dello Yokohama oggi. Miura ha debuttato nel 1990 nel suo Paese ed era presente nel gruppo del Giappone per i Mondiali del 1998, anche se non fu poi convocato per la competizione in Francia. Ed ebbe una fortunata parentesi anche in Italia, tra le file del Genoa: era la stagione 1994-1995 e i liguri lo prelevarono dal Verdi Kawasaki dove tornò dopo solo una stagione.

In occasione della partita di J-League, Miura è sceso in campo per 56 minuti. Tanto è bastato per stabilire il nuovo record e fare entusiasmare i propri sostenitori: l’uscita dal campo è stata salutata da un’ovazione anche se la sua squadra è stata sconfitta 3-2. L'unica pecca è che non è riuscito a segnare, impresa che aveva centrato nel 2017, ma a nessuno è interessato.

"La mia passione non è cambiata da quando ho debuttato. Ho la stessa voglia e mi sento ancora motivato. Il record? Ancora non me ne sto rendendo conto" ha detto a fine partita, con l'intenzione dichiarata di giocare ancora, almeno fino al compimento dei 60 anni.