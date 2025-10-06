Katic è un fulmine, salva la vita in campo a Grodowski dopo il tremendo scontro con Karius

Nikola Katic è uno degli uomini copertina dell'ultimo week-end calcistico. Il difensore dello Schalke 04, durante la partita contro l'Arminia valida per la Serie B tedesca, ha fatto qualcosa di molto più importante di un gol o di un salvataggio. Il 28enne infatti ha salvato la vita a un avversario vittima di un duro scontro con il portiere Loris Karius.

Karius colpisce involontariamente Grodowski

L'estremo difensore ex Liverpool, in occasione di un'uscita, ha colpito Joel Grodowski. Un incidente, visto che la volontà del portiere era quella di intervenire sulla sfera, ma invece ha rifilato un colpo all'attaccante che si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. Momenti di panico in campo, con Karius visibilmente preoccupato e il suo compagno Katic pronto all'azione. Quest'ultimo infatti prima ha girato Grodowski e poi gli ha tolto la lingua dalla gola.

Katic interviene e salva la vita all'avversario

Il calciatore dell'Arminia si è ripreso poco dopo ed è stato sostituito secondo il protocollo per le commozioni cerebrali. Prima di lasciare il campo, l'abbraccio con Katic, molto commovente. Il club ha poi spiegato: "Grodowski sta bene, date le circostanze". Grandi ringraziamenti per Katic e i suoi compagni: "Grazie alla pronta reazione di diversi giocatori, che può servire da esempio. Il difensore dello Schalke Nikola Katic ha reagito rapidamente, ha girato Jonny su un fianco e gli ha liberato le vie respiratorie. Merita ringraziamenti e rispetto per la sua pronta reazione".

Katic, 28 anni, ha detto: "Quando ho visto Grodowski steso a terra, mi sono precipitato subito al suo fianco. Per me è stata una reazione naturale. Anche se tutti vogliamo vincere, la salute viene prima di tutto. Ci sono cose più importanti nella vita del calcio. Ero di spalle quando è successo l'incidente, ma ero già stato coinvolto in una situazione simile nella nostra partita contro l'Hertha Berlino".

Il tecnico del Bielefeld, Mitch Kniat, ha dichiarato: "Joel voleva continuare a giocare, ma sapevamo che doveva uscire. Non vogliamo correre alcun rischio e i medici hanno detto subito che doveva lasciare il campo". L'allenatore dello Schalke, Miron Muslić, invece ha dichiarato: "Sembrava terribile, Nikola ha reagito in modo eccellente in quell'atmosfera frenetica. Speriamo che il ragazzo stia bene".