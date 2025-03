video suggerito

Kane a sorpresa svende la sua auto-gioiello, in Germania è cambiato tutto: il prezzo è un affare Harry Kane ha deciso di vendere la sua macchina di lusso, ad un prezzo inferiore del 65% a quello dell'acquisto. I motivi della scelta.

A cura di Marco Beltrami

Harry Kane è un grande appassionato di auto e appena può non perde occasione per rendere il suo garage ancor più prestigioso. Questa volta però a far discutere non è un acquisto ma una cessione visto che il centravanti del Bayern Monaco e della nazionale inglese ha deciso di privarsi di uno dei suoi gioielli a quattro ruote. Kane ha messo in vendita la sua Bentley Continental GT Supersports.

La macchina di lusso di Kane, il prezzo è vantaggioso

Si tratta di un lussuoso modello raro, prodotto in 710 esemplari. La vettura è stata messa in vendita su un portale specializzato in questo tipo di affari, ovvero il sito britannico "Autotrader". Kane per quella che è una macchina speciale chiede la cifra di 83.900 euro. Un affare per gli appassionati, visto che il prezzo della Bentley è di circa il 65% in meno rispetto al prezzo originale che era di 240mila euro. Questa la somma spesa dall'attaccante per comprare l'auto nel 2020. Da allora a quanto pare sono stati percorsi 40mila chilometri.

Perché Kane ha deciso di vendere la sua Bentley

Oltre all'estetica unica e al motore molto potente, la macchina coupé di Kane include sedili riscaldati, un impianto audio a otto altoparlanti e cerchi in lega da 21 pollici. Erin Baker, caporedattrice di Autotrader, ha dichiarato: "Non capita tutti i giorni che un'auto con così tanto fascino venga immessa sul mercato. L'ex Bentley Continental di Harry Kane è un raro esempio di artigianato di lusso e, grazie al suo legame con le celebrità, non mancherà di attirare l'attenzione".

Ma perché Kane ha deciso di privarsi di questa vettura, ad un prezzo così basso rispetto all'acquisto? Dopo il trasferimento al Bayern nel 2023, il centravanti è passato ad Audi, con una Q8 e-tron prima e una SQ8 del valore di 98mila euro poi. Tra i motivi della cessione potrebbero esserci il passaggio dalla guida a sinistra in Inghilterra a quella a destra in Gran Bretagna. Oltre alle nuove auto acquisite in Baviera. In passato il 31enne aveva commentato così l'acquisto della Bentley: "Ho pensato di regalarmi un'auto sportiva e ne ho guardate molte, ma poiché gioco a golf, volevo qualcosa di un po' più spazioso, niente di troppo basso, qualcosa di un po' diverso".