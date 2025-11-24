Kaio Jorge, il re del gol che fa sognare il Brasile ha un segreto per segnare di più: “Pago i compagni”

Kaio Jorge è risorto in Brasile dopo una parentesi italiana (alla Juve e al Frosinone) tutt’altro che indimenticabile. Ancelotti lo ha già fatto esordire in Nazionale, con il Cruzeiro ha segnato 21 gol e si appresta a conquistare il record di bomber di sempre nel massimo campionato verdeoro. Con un “segreto” svelato: “Pago 3.000 reais a ogni compagno che fa un assist”

Si chiama Kaio Jorge, ha solo 23 anni, gioca nel Cruzeiro e sta facendo impazzire il Brasile. Come Nazione oggi, come Nazionale un domani visto che le sue prestazioni nel massimo campionato non sono passate inosservate al neo CT verdeoro Carlo Ancelotti e ai suoi osservatori che lo hanno inserito nell'elenco dei giocatori papabili per i Mondiali 2026 facendolo già esordire con la Seleçao. I tifosi italiani lo conoscono bene ma non ne hanno un ricordo indelebile, per la sua parentesi alla Juve (2 stagioni, zero gol) e al Frosinone (20 presenze, 3 reti). Al momento, invece, è il capocannoniere indiscusso in Brasile, con una media altissima che potrebbe stabilire il nuovo record di marcature in una singola stagione. Un exploit che nasconde un "segreto" svelato dallo stesso giocatore: "Pago 3.000 relais [pari a circa 500 euro, ndr] ad ogni compagno di squadra che mi fornisce un assist".

Kaio Jorge e il Brasile: ha già debuttato con Carlo Ancelotti

L'attaccante del Cruzeiro, Kaio Jorge, in Brasile è la star indiscussa del momento: a soli 23 anni è tra i più quotati attaccanti anche in vista del torneo iridato della prossima estate dove potrebbe partecipare se Carlo Ancelotti resterà fermo sulle proprie idee, cioè di ricercare diverse alternative e non precludere a nessuno la possibilità di una convocazione. Anche perché il CT del Brasile aveva già inserito sul proprio taccuino il nome di Kao Jorge che non a caso ha esordito con la Seleçao lo scorso 5 settembre nella vittoria 3-0 sul Cile.

Il "segreto" di Kaio Jorge: "Lo faccio per realizzare un sogno"

Nel frattempo Kaio Jorge sta facendo la differenza anche in campionato, continuando a segnare con una continuità impressionante. A fronte degli ultimi due gol col Cruzeiro nel successo per 3-0 sulla Juventude, il giovane talento brasiliano ha rivelato un retroscena inedito che sta invogliando sempre più i compagni di squadra a cercarlo e permettergli di segnare: "A chi mi fornisce l'assist vincente do 3.000 reais" ha detto Kaio Jorge. "Dopotutto non mi costa moltissimo e lo faccio perché vorrei raggiungere un sogno".

Kaio Jorge e i record nel mirino: già 21 gol in campionato

L'obiettivo di Kaio Jorge è quello di entrare per sempre nella storia del campionato brasiliano come massimo marcatore in una sola stagione. Anche perché continuando così non avrà problemi visto che al momento ha segnato già 21 reti (26 in totale) scalando le varie classifiche e avvicinandosi alla vetta. In classifica dei capocannonieri vanta +3 gol rispetto ad Arrascaeta e ben 5 su Vitor Roque. Ma soprattutto, da quando sono stati inseriti i 3 punti a partita nella massima serie brasiliana a 20 squadre, ha raggiunto Ederson (Athletico-PR) a quota 21 e si è avvicinato al podio al momento occupato da Cano (Fluminense) 26 gol, Gabigol (Flamengo) con 25 gol e Jonas (Gremio) 23 gol. Mentre nella classifica che comprende anche gli assist, è salito in quinta posizione a quota 29 (21 reti e 8 passaggi vincenti)

Kaio Jorge e la parentesi italiana: male con Juve e Frosinone

La parentesi italiana non andò altrettanto bene e il segno in Serie A è stato quasi impercettibile. Colpa della giovane età, dell'inesperienza e della tanta pressione sulle spalle. Perché quando un giovanissimo Kaio Jorge arrivò in bianconero aveva solamente 17 anni. Iniziando dalla Juve Under 23 è entrato anche in prima squadra, dove ha militato per due stagioni dal 2021 al 2023 ma senza incidere: 9 presenze e zero gol all'attivo. Passato in prestito al Frosinone le cose non andarono molto meglio (20 presenze e 3 gol) prima del suo ritorno in Brasile: al Cruzeiro a titolo definitivo per 7 milioni. Poi, l'esplosione attuale.