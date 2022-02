Juve-Verona dove vederla in TV su Sky o DAZN: formazioni, orario e streaming La Juve ospita il Verona nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45 all’Allianz Stadium e diretta TV su Dazn. Allegri pronto a schierare titolare Vlahovic, e l’ex Tudor che risponde con Kalinic.

A cura di Marco Beltrami

All'Allianz stadium di Torino, la Juventus ospita il Verona nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. La partita tra i bianconeri e i veronesi è in programma oggi 6 febbraio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

La squadra di Allegri è reduce dal pareggio in casa del Milan, vuole proseguire nella sua striscia positiva. Attenzione massima però all'Hellas dell'ex collaboratore di Pirlo Tudor, che dopo due vittorie di fila, ultima quella contro il Bologna vuole confermarsi una delle sorprese della stagione, e replicare lo sgambetto dell'andata.

Le probabili formazioni: in casa Juventus occhi puntati sui neoacquisti arrivati dal mercato, con Vlahovic che potrebbe partire titolare e fare il suo esordio in maglia numero 7 così come Zakaria a centrocampo, dove mancherà lo squalificato Locatelli. Nessuna novità invece nel Verona, con Tudor che è pronto ad insistere su un Kalinic in grande spolvero.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

Partita: Juventus-Verona

Juventus-Verona Quando si gioca: domenica 6 febbraio 2022

domenica 6 febbraio 2022 Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN, TimVision Box

DAZN, TimVision Box Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Serie A, 24a giornata

Dove vedere Juve-Verona in diretta TV

Dove vedere Juventus-Verona in TV? Il match dell'Allianz Stadium sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con la diretta che inizierà mezz'ora prima del fischio d'inizio. La sfida tra la squadra di Allegri e quella dell'ex Tudor non sarà visibile su Sky. Gli abbonati DAZN potranno guardare il match su Smart TV, oppure su dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast, ma anche con Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5, o sfruttando TimVision Box. La telecronaca sarà di Ricky Buscaglia con il supporto di Massimo Ambrosini.

Juventus-Verona, dove vederla in streaming

Come vedere Juve-Verona in streaming? Possibile assistere alla partita sfruttando una buona connessione a internet. Basterà collegarsi all'app di DAZN, che permetterà dunque la visione del match anche su dispositivi portatili, come smartphone, tablet, e fissi.

A che ora si gioca

Verona-Juventus chiude il programma di oggi della 24a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino per il posticipo tra i bianconeri e i gialloblu. All'andata, a trionfare a sorpresa furono i gialloblu grazie ad una doppietta del Cholito Simeone.

Serie A, le probabili formazioni di Juve-Verona

C'è grande curiosità per la prima della "nuova" Juventus, dopo il restyling sul mercato. Allegri potrebbe schierare titolare subito Vlahovic, in un tridente con Dybala e Morata. In campo anche Zakaria, con la squalifica di Locatelli che spinge Max a puntare su Arthur e Rabiot in mezzo al campo. Out anche Alex Sandro, positivo al Covid, Bonucci non al meglio e Bernardeschi affaticato. Verona con il 3-4-2-1, con il ritrovato Kalinic terminale offensivo e Barak e Caprari alle sue spalle. Ecco le probabili formazioni:

